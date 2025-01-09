Revolut в Україні: які послуги доступні, а які недоступні — Finance.ua

Revolut в Україні: які послуги доступні, а які недоступні Сьогодні 16:00 — Фондовий ринок

Revolut в Україні: які послуги доступні, а які недоступні

Revolut — цифровий банк без фізичних відділень, який пропонує інноваційні послуги для управління особистими фінансами без обмежень і комісій, які зазвичай накладають традиційні банки.

Співзасновниками компанії є емігранти з пострадянського простору — українець Влад Яценко (CTO) та росіянин Микола Сторонський (CEO). Після початку повномасштабної війни стало відомо, що Сторонський відмовився від російського громадянства. А The Telegraph писала , що і він, і Влад Яценко мають британські паспорти.

Користувачі Revolut можуть здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за міжбанківським курсом, користуватися картками для покупок в інтернеті та за кордоном, управляти криптовалютами, а також отримувати доступ до преміальних фінансових послуг. Що саме з цього буде доступно українцям — покаже час. Та одне можна сказати точно: Revolut надає своїм користувачам простий і зручний інтерфейс для здійснення фінансових операцій. Все, що потрібно, знаходиться в одному додатку.

Як і де працює Revolut?

Revolut активно розвивається в різних країнах, зокрема у Великій Британії, країнах Європейського Союзу, США, Австралії та багатьох інших. У цих регіонах система вже забезпечує своїм користувачам широкий спектр фінансових послуг.

Переваги роботи Revolut включають:

мультивалютні рахунки: користувачі можуть зберігати гроші в різних валютах та обмінювати їх за актуальним курсом без додаткових комісій;

миттєві перекази: завдяки технологіям, які використовує Revolut, перекази здійснюються миттєво, що дуже зручно в багатьох ситуаціях;

фінансові аналітики: додаток пропонує інструменти для контролю витрат і аналізу фінансових звичок, що допомагає користувачам більш ефективно планувати свій бюджет.​

Бета-тест Revolut в Україні: які послуги доступні?

У Revolut зазначили, що наразі їхні послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні (як повідомлялося деякими ЗМІ). Там підтвердили, що наразі вони проводять бета-тестування послуг Revolut з обмеженою групою українських клієнтів (дозволяють деяким користувачам реєструватися задля тестування), у межах якого клієнти отримали такі можливості:

мультивалютний рахунок: можна працювати з понад 30 валютами;

віртуальні картки: доступні для онлайн-розрахунків і забезпечують високий рівень безпеки;

обмін валют: операції здійснюються за міжбанківським курсом, що вигідніше за традиційні банки;

базовий тариф Standard: безкоштовний для використання.

Поповнення рахунку в Україні поки що можливе лише з валютних карток у євро чи доларах. Це тимчасове обмеження, пов’язане з регуляторною політикою НБУ.

Верифікація нових користувачів з України відбувається через державний застосунок «Дія».

У Revolut нам повідомили, що заохочують усіх українців завантажити застосунок Revolut та долучитися до списку очікування, аби отримати сповіщення, коли послуги Revolut стануть доступними для широкого загалу. Очікується, що запуск повноцінного функціоналу відбудеться 2025 року.

Які послуги можуть бути недоступні українцям?

Через регуляції Нацбанку деякі функції можуть мати обмеження:

поповнення рахунків у гривні: наразі відсутня підтримка через локальні банки;

інвестиційні інструменти: зокрема вкладення в криптовалюту, можуть бути недоступні до остаточного узгодження з регуляторами;

преміум-функції: доступ до послуг типу страхування подорожей або VIP-сервісу поки перебуває на етапі тестування.

Читайте більше у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.