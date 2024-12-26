Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ

Фінтех і Картки
165
Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ
Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ
Британська фінтех-компанія Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, запустила бета-тестування свого застосунку в Україні. Продукт уже доступний першій групі тестувальників.
Про це повідомляє Forbes Ukraine.
Наразі інформація про повноцінний запуск поки що відсутня на офіційному сайті.
Читайте також
Водночас для тестових користувачів з України вже доступна підтримка українською мовою.

Що доступно в бета-версії

Попри обмежений режим роботи, користувачі можуть:
  • оперувати понад 30 валютами в одному застосунку;
  • здійснювати міжнародні перекази без комісій;
  • оформити безкоштовну віртуальну картку для розрахунків у понад 150 країнах;
  • відкрити рахунок за тарифним планом Standard без плати за реєстрацію.
Поповнення рахунку можливе лише з валютних карток у доларах чи євро.
Читайте також
Через регуляторні обмеження НБУ поповнення з гривневих карток наразі недоступне.
Для нових користувачів з України верифікація здійснюється через державний застосунок «Дія».
Раніше стало відомо, що застосунок Revolut локалізували українською.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.