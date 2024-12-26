Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ
Британська фінтех-компанія Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, запустила бета-тестування свого застосунку в Україні. Продукт уже доступний першій групі тестувальників.
Про це повідомляє Forbes Ukraine.
Наразі інформація про повноцінний запуск поки що відсутня на офіційному сайті.
Водночас для тестових користувачів з України вже доступна підтримка українською мовою.
Що доступно в бета-версії
Попри обмежений режим роботи, користувачі можуть:
- оперувати понад 30 валютами в одному застосунку;
- здійснювати міжнародні перекази без комісій;
- оформити безкоштовну віртуальну картку для розрахунків у понад 150 країнах;
- відкрити рахунок за тарифним планом Standard без плати за реєстрацію.
Поповнення рахунку можливе лише з валютних карток у доларах чи євро.
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Через регуляторні обмеження НБУ поповнення з гривневих карток наразі недоступне.
Для нових користувачів з України верифікація здійснюється через державний застосунок «Дія».
Раніше стало відомо, що застосунок Revolut локалізували українською.
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