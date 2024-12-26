Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ Сьогодні 17:47 — Фінтех і Картки

Revolut розпочав бета-тестування застосунку в Україні: які послуги доступні — ЗМІ

Британська фінтех-компанія Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, запустила бета-тестування свого застосунку в Україні. Продукт уже доступний першій групі тестувальників.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Наразі інформація про повноцінний запуск поки що відсутня на офіційному сайті.

Водночас для тестових користувачів з України вже доступна підтримка українською мовою.

Що доступно в бета-версії

Попри обмежений режим роботи, користувачі можуть:

оперувати понад 30 валютами в одному застосунку;

здійснювати міжнародні перекази без комісій;

оформити безкоштовну віртуальну картку для розрахунків у понад 150 країнах;

відкрити рахунок за тарифним планом Standard без плати за реєстрацію.

Поповнення рахунку можливе лише з валютних карток у доларах чи євро.

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Через регуляторні обмеження НБУ поповнення з гривневих карток наразі недоступне.

Для нових користувачів з України верифікація здійснюється через державний застосунок «Дія».

Раніше стало відомо, що застосунок Revolut локалізували українською.

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