Ощадбанк продовжив термін дії карток — Finance.ua

Ощадбанк продовжив термін дії карток Сьогодні 15:44 — Фінтех і Картки

Ощадбанк продовжив термін дії карток

Державний банк «Ощадбанк» продовжив термін дії платіжних карток.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram-каналі.

«Дія всіх платіжних карток Ощадбанку , термін яких закінчився починаючи з 24 лютого 2022 року, продовжена до 30 червня 2025 року», — сказано в повідомленні.

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За його словами, продовження відбудеться автоматично.

«Картки з продовженим терміном продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо», — зазначив Наумов, додавши, що якщо нову картку вже перевипущено, то потрібно звернутися до відділення Ощадбанку для її отримання.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанкк розповіли , за яких умов відбувається списання комісії під час зняття готівкових коштів через банкомат. На зняття коштів скаржаться клієнти банку. Кошти можуть стягувати за послугу зняття готівки у банкоматах. Сума комісії залежить від типу платіжної картки, відповідно до затверджених тарифів банку. Водночас, є сума, яку дозволяється знімати без комісії, кошти списують у разі її перевищення. Не можна знімати більше за ліміт у 10 тис. гривень.

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