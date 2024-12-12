В Ощадбанку пояснили, коли беруть комісію за зняття готівки — Finance.ua

В Ощадбанку пояснили, коли беруть комісію за зняття готівки Сьогодні 09:01 — Фінтех і Картки

В Ощадбанку пояснили, коли беруть комісію за зняття готівки

У держфінустанові «Ощадбанк» розповіли, за яких умов відбувається списання комісії під час зняття готівкових коштів через банкомат. На зняття коштів скаржаться клієнти банку.

Про це повідомляє портал Новини. Live з посиланням на повідомлення банку.

Один з клієнтів хотів уточнити у представника банку, відколи Ощадбанк почав знімати комісію з карток, куди надходять соціальні виплати, під час зняття у банкоматах. Він постійно знімав кошти, і раніше додаткові гроші не стягувались, ліміти на зняття не перевищував. Також зауважив, що фінустанова про списання коштів за послугу не ставить громадян до відома.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що кошти можуть стягувати за послугу зняття готівки у банкоматах. Сума комісії залежить від типу платіжної картки, відповідно до затверджених тарифів банку. Водночас, є сума, яку дозволяється знімати без комісії, кошти списують у разі її перевищення. Не можна знімати більше за ліміт у 10 тис. гривень. Для перевірки картки — порадили телефонувати з фінансового номера до контакт-центру 800 210 800.

Читайте також: Рейтинг дебетових карток

«Згідно з тарифами банку, якщо знімати готівку з інших українських банкоматів, в межах ліміту по рахунку 10 000 гривень на місяць не тарифікується, понад ліміт — 1% + 5 гривень. З тарифами можна завжди ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі», — додали у банку.

Як йдеться на порталі банку, за тарифом «Мій рахунок» на безкоштовне зняття готівки в банкоматах українських банків було знижено поріг до 10 тис. грн. Водночас, понад ліміт 10 тис. грн — 1.00% + 5 грн.

Також змінили комісію за переказ на рахунки, відкриті в Ощадбанку, через застосунок «Ощад 24/7» — 3 грн, на рахунок іншої фінустанови — 1.00% + 5 грн.

Загалом Ощадбанк дозволяє знімати готівку до 50 тис. гривень на добу, проте не більше ніж 20 тис. за один раз.

У вівторок, 10 грудня, українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.2025 — для клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

для клієнтів «середнього» та «низького» рівнів ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації: з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;

з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.