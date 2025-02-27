Ощадбанк анонсировал изменения с 1 апреля — Finance.ua
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Ощадбанк анонсировал изменения с 1 апреля

Финтех и Карты
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Ощадбанк анонсировал изменения с 1 апреля
Ощадбанк анонсировал изменения с 1 апреля
Государственный банк «Ощадбанк» объявил об изменении тарифов на обслуживание карточных счетов. Изменения в тарифы вступают в силу 1 апреля 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
«Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, утвержденных постановлением правления АО „Ощадбанк“ от 16 апреля 2009 года № 124 (с изменениями и дополнениями)», — сказано в сообщении.
Изменения для корпоративных карт:
  • информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля через контакт-центр Ощадбанка (IVR, оператора, чат с оператором) составит 5 грн;
  • предоставление справки об оборотах по счету в Ощадбанке составит 150 грн;
  • изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре Ощадбанка составит 15 грн;
  • розыск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты МПС Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения Ощадбанка в МПС, составит 900 грн;
  • безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и ​​терминалах — 0,5% от суммы +3 грн;
  • безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам — 1,0% от суммы (min 10 грн, max 1 000 грн).

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Изменения для других карт:
  • информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощадбанка с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн;
  • стоимость за выпуск и перевыпуск карт будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах;
  • в тарифном пакете «Мой счет» начат выпуск нового типа карт MC Debit World (цвета тиффани);
  • выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-либо причине и еще не доставлена ​​в учреждение Ощадбанка, не тарифицируется.
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По материалам:
Finance.ua
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