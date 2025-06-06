В столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам — Finance.ua
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В столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам

Недвижимость
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В столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам
В столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов и Киевская городская военная администрация начинают социальную программу для обеспечения жильем украинцев, которые из-за войны лишились жилья.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Проект стартует с Киева, где в настоящее время проживает более 3,5 миллионов человек, среди которых много переселенцев, в том числе из социально уязвимых групп.
Цель проекта — использовать арестованные квартиры для временного или постоянного проживания украинцев, потерявших жилье из-за войны.
«Киев сегодня — это не просто столица, а точка опоры для оставшихся без дома людей. Вместе с АРМА мы запускаем инициативу, которая позволит помочь тем, кто в этом больше нуждается. В городе есть ресурсы — главное правильно ими распорядиться», — отметил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Арма уже подготовила первую модель реализации проекта. Она учитывает интересы общественности и риски, связанные с управлением арестованным имуществом.
Напомним, по словам председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, в Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Она добавила, что в конце прошлого года Минсоцполитики решило направить 15 млрд грн, чтобы поддержать оставшихся без жилья переселенцев.
По состоянию на март 2025 года в Киеве на учете состояло 424 056 внутренне перемещенных лиц. Правительство приняло новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц.
На конец мая 44 семьям внутренне перемещенных лиц назначена субсидия на съем жилья. Средний размер назначенных субсидий составляет 5722,01 гривен.
По материалам:
Finance.ua
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