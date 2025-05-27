Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО — Finance.ua

Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО Вчора 15:45 — Особисті фінанси

Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО

Уряд ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.

«Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду», — зазначив він.

Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуться безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.

«Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою у квартал», — підкреслив прем’єр-міністр.

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Нагадаємо, раніше Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців — тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.

Внутрішньо переміщені особи можуть втратити виплати на проживання, якщо на їхньому депозитному банківському рахунку розміщено коштів на понад 100 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

З 29 січня в Україні можна оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Субсидією зможуть скористатися ВПО:

які виїхали з окупованих рф регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Субсидію на оренду житла надаватимуть за умови, що:

орендар і орендодавець не пов’язані родинними стосунками;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

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