Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО — Finance.ua

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Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО

Особисті фінанси
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Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО
Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО
Уряд ухвалив новий порядок компенсації вартості комунальних послуг закладам, де розміщуються родини внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
«Робимо цю процедуру більш ефективною. Функцію виплат передаємо Пенсійному фонду», — зазначив він.
Шмигаль пояснив, що виплати здійснюватимуться безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких вони перебувають.
«Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, а не із затримкою у квартал», — підкреслив прем’єр-міністр.
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Нагадаємо, раніше Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців — тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.
Внутрішньо переміщені особи можуть втратити виплати на проживання, якщо на їхньому депозитному банківському рахунку розміщено коштів на понад 100 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

З 29 січня в Україні можна оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.
Субсидією зможуть скористатися ВПО:
  • які виїхали з окупованих рф регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
  • які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
  • які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.
Субсидію на оренду житла надаватимуть за умови, що:
  • орендар і орендодавець не пов’язані родинними стосунками;
  • орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
  • орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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