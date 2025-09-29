0 800 307 555
91 компания исключила россиян из владельцев (инфографика)

91 компания в Украине избавилась от российских владельцев с января 2025 года. Среди них 88 активно работают, а 3 находятся в состоянии прекращения.
Об этом пишет Опендатабот.
До этого еще 714 компаний исключили владельцев из рф с начала полномасштабного вторжения, несмотря на запрет закона. Ранее Опендатабот обращался в Министерство юстиции по поводу законности таких перерегистраций. В результате было проведено всего несколько проверок и 8 регистрационных изменений были признаны незаконными.
Треть компаний, которые избавились от российского следа, работают в Киеве — 30 бизнесов. Далее следуют: Одесщина — 9 компаний, Харьковская, Львовская и Винницкая области — по 7 соответственно.
Больше всего компаний работает:
в сфере оптовой торговли 15,
операций с недвижимостью (13 бизнесов),
розничной торговли (8),
рыбного хозяйства (6),
а также в сфере ІТ и консалтинга (5).
Оборот большинства компаний, исключивших владельцев из рф, — до 10 миллионов гривен. Таких 38. Еще 10 компаний заработали от 10 до 100 миллионов, 4 превысили планку в 100 миллионов, а 39 не подали финансовую отчетность.
По материалам:
Finance.ua
