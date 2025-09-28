0 800 307 555
Сдержанность и технологии: BMW готовит новую эпоху дизайна

Сдержанность и технологии: BMW готовит новую эпоху дизайна
Сдержанность и технологии: BMW готовит новую эпоху дизайна
BMW меняет подход к дизайну своих автомобилей. Вместо слишком выразительных и кричащих форм компания планирует делать машины более сдержанными и гармоничными.
Об этом в интервью изданию GoAuto рассказал дизайнер Оливер Гайльмер, который отвечает за компактные и средние модели, а также спортивные автомобили М-серии.

Что изменится в дизайне автомобилей

По его словам, главная идея теперь заключается в отказе от чрезмерной демонстративности.
Фирменная решетка радиатора останется, но ее форма и размер будут зависеть от модели.
К примеру, внедорожники, как новый iX3, получат вертикальные решетки — это отсылка к модели 303 с 1933 года. А седаны, включая следующее поколение 3 Series и i3, будут иметь широкие решетки, похожие на классический родстер 507.
В компании подчеркнули, что не жалеют о контроверсионном дизайне нынешних M3 и M4 с большими вертикальными решетками.
«Клиенты действительно оценили разницу. Это был правильный подход», — объяснил Гайльмер.
В то же время в BMW отказываются от круглых фар, известных как Angel Eyes. Хром также исчезает из дизайна, его заменят сложные LED-элементы. А вот раздельные фары останутся — у них будут обновлены 7 Series и новый X7 в 2027 году.
К концу 2027 года BMW планирует выпустить более 40 новых или обновленных автомобилей. У всех будут элементы дизайна в стиле Neue Klasse.
Расширение линейки будет продолжаться и после этого: в 2029 году появится новая модель повышенной проходимости, хотя она не будет такой внедорожной, как Mercedes G-Class.
Внутри изменения будут не менее ощутимыми. К примеру, в 2027 году iX3 получит совершенно новую кабину с большим 17,9-дюймовым экраном и системой Panoramic Vision — проекцией на всю ширину стекла с девятью зонами.
Классическую «шайбу» iDrive уберут, а управление сведут к сенсорному экрану и голосовым командам. Такой минимализм должен соответствовать новому внешнему стилю.
В то же время в отрасли уже есть дискуссия: часть клиентов требует возврата привычных физических кнопок.
В ближайшие годы внешний вид и салон автомобилей BMW значительно изменятся. Марка делает ставку на электромобили, но не будет полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
Баварский бренд входит в новую эпоху — более сдержанного дизайна и высоких технологий.
