23.09.2025, 00:15

Водород вместо бензина: BMW переходит на экологические кроссоверы

22 сентября BMW официально объявила о запуске третьего поколения своей системы водородных топливных элементов. Производство первых прототипов уже началось, а массовый выпуск системы стартует в 2028 году.

Первоначально новую систему установят на совершенно новом BMW X5. Таким образом, кроссовер получит еще один эффективный вариант привода с нулевым уровнем выбросов.

Согласно официальной информации, технология водородных топливных элементов BMW третьего поколения была всесторонне оптимизирована и улучшена. При этом она занимает примерно на 25% меньше места. Это обусловлено значительным увеличением густоты мощности, что привело к оптимизации конструкции по сравнению с предыдущей генерацией.

Также, как заявлено, высокий уровень интеграции позволяет новой системе топливных элементов легко интегрироваться в будущие автомобильные архитектуры, продвигая концепцию открытости и предоставляя пользователям более широкий спектр вариантов привода. Обещают также увеличить запас хода и снизить расход топлива.

Новая система была разработана BMW совместно с Toyota. Она включает в себя не только сам топливный элемент, но и все компоненты, необходимые для обеспечения его эффективной работы.

Отметим, что впервые BMW использовала жидкий водород еще в 1979 году на модели 520. В 2000 году началось мелкосерийное пилотное производство 12-цилиндрового водородного автомобиля 750hL.

