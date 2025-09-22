0 800 307 555
Casio выпустила ИИ-пушистика с «эмоциями живого существа» (видео)

Технологии&Авто
22
Casio выпустила в США и Великобритании своего ИИ-пушистика Moflin. Это «умный компаньон» с собственными эмоциями. Этакая современная механическая версия Тамагочи с прицелом на ИИ и персонализированное взаимодействие.
Moflin — это компактный мягкий робот, управляемый искусственным интеллектом. Устройство позиционируют как средство, обеспечивающее «успокаивающее присутствие» и «тихую поддержку».
Что он умеет? Механический пушистик умеет двигаться и наклонять голову, реагировать на свет и осязание, а также слушать голоса через встроенный микрофон. Алгоритмы эмоциональной модели управляют его поведением — он может демонстрировать диапазон состояний: расстроенный, возбужденный, радостный, тревожный, одинокий, спокойный и т. д.
Поглаживание, объятия или разговоры вызывают «положительные» реакции; игнорирование или внезапные движения — «отрицательные».
По словам Casio, устройство может «привязываться» к владельцу со временем — его реакции адаптируются в зависимости от взаимодействия, будто формируется эмоциональная связь.
Moflin работает от встроенного аккумулятора около 5 часов. В комплекте есть «кровать-зарядка» для подзарядки. Устройство не любит экстремальных условий — рабочий температурный диапазон составляет от 5 до 35 °C, а влажность воздуха должна быть не более 80%. Casio также просит не мочить устройство и не подвергать его сильным температурным стрессам.
Moflin может принести эмоциональный комфорт тем, кто испытывает одиночество или нуждается в простом способе снизить стресс. Интерактивность (движения, звуковые и тактильные реакции) создает ощущение присутствия «животного», не требуя живого ухода. Адаптивное поведение обещает, что взаимодействие со временем становится более персонализированным.
В то же время следует упомянуть о потенциальных эмоциональных ловушках такой терапевтической ИИ-реализации и возможных вопросах конфиденциальности. К примеру, к чему приведет сбор голосовых данных или их обработка. Ответы на такие вопросы должны дать эксперты.
ИИ-компаньон Moflin ранее был доступен только в Японии, а теперь Casio официально предлагает его за $429 в США и £369 в Великобритании.
