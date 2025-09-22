0 800 307 555
Гендиректор Apple заявил, что повышение цен на новые iPhone не связано с пошлинами Трампа

Личные финансы
25
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что подорожание новых моделей iPhone не связано с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом на другие страны.
Об этом он рассказал в разговоре с телеканалом CNBC.
«Чтобы внести ясность, повышение пошлин не повлияло на цены (на новые iPhone. — Ред.)», — подчеркнул Кук.
Как отмечается, в текущем месяце компания Apple повысила цену на модель iPhone 17 Pro на 100 долл., оставив без изменений цены на другие базовые модели смартфонов.
Многие аналитики ожидали роста цен, несмотря на попытки Кука избежать влияния пошлин.
Чтобы обойти тарифы Трампа, Apple переориентировала свою цепочку поставки, импортируя iPhone в США из стран с более низкими пошлинами, таких как Индия и Вьетнам. Ранее большинство продукции компании производилось в Китае.
В CNBC также напомнили, что в августе Кук публично появлялся вместе с Трампом на фоне обязательства компании выделить не менее 600 млрд долларов для поддержки производства в США и американских поставщиков.
По материалам:
Укрінформ
