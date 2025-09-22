Первый круиз для соло-путешественников (фото, маршрут и цены) Сегодня 18:00 — Личные финансы

Первый круиз для соло-путешественников (фото, маршрут и цены)

Первый в истории круизный лайнер, предназначенный для индивидуальных путешествий, будет спущен на воду в 2027 году.

«MS George Eliot» предложит новые 15-дневные маршруты — самые длинные одиночные речные круизы в истории.

Первые отдельные гости смогут отправиться в плавание на 110-метровом корабле от Riviera Travel с июня 2027 года, пишет dailymail

Что там будет

Судно имеет 70 кают и люксов, включая каюты с французскими балконами, люксы повышенной комфортности и люксы с балконами класса люкс.

Он оформлен в стиле пятизвездочного бутик-отеля с использованием древесины твердых пород, полированных металлов и итальянских тканей, что придает ему ощущение роскоши.

Гости будут иметь множество вариантов питания, включая главный ресторан с открытыми местами для сидения, шведский стол и ужин из четырех блюд. Также будут представлены бистро и панорамный лаунж-бар с видом на реку во время обеда.

На борту также есть множество удобств, в том числе оздоровительная зона с массажем и услугами салона красоты.

Судно может вместить примерно 132 пассажира и предназначено для тех, кто ищет самостоятельное путешествие.

Это происходит на фоне рекордного роста спроса на индивидуальные поездки.

Согласно исследованию confused.com, количество поисковых запросов «советы по путешествиям в одиночестве» за последний год выросло на впечатляющие 5043 процента.

Riviera Travel зафиксировала 66-процентный рост бронирований индивидуальных речных круизов через торговых партнеров в годовом исчислении, причем на индивидуальных путешественников сейчас приходится почти 13% всех бронирований.

Новый корабль будет предлагать ряд восьмидневных маршрутов и 15-дневных поездок.

Голубой Дунай для одиноких путешественников, посещающих Вену, Будапешт и Зальцбург в течение 8 дней, будет стоить от 2899 фунтов стерлингов с человека.

Другие восьмидневные поездки включают круиз по Рейну в Швейцарию от 3499 фунтов стерлингов с человека.

Фил Халла, генеральный директор Riviera Travel, говорит: «Это знаковое событие не только для Riviera, но и для всей индустрии речных круизов».

«Запуск на воду MS George Eliot, первого речного круизного судна, обслуживающего исключительно индивидуальных гостей, позволяет предложить независимым путешественникам выбор и возможности, которых не предлагает ни один другой оператор».

