положительно оценили пребывание украинцев в Польше 52,7% граждан страны. Как говорится в опросе центра United Surveys для издания Wirtualna Polska пребывание украинцев в Польше 52,7% граждан страны.

Хотя за последние два года их доля снизилась на около 12%.

Как вы оцениваете присутствие украинцев в Польше, в частности то, как они интегрируются с польским обществом?

52,7% поляков ответили положительно, а 37% - отрицательно.

Наиболее положительно к присутствию украинцев в Польше относятся избиратели правящей леволиберальной коалиции — 62% поляков, среди избирателей правоконсервативных оппозиционных партий этот процент существенно ниже — 49%.

В сентябре 2023 года 64,4% поляков положительно высказывались по поводу пребывания украинцев в Польше, а в январе этого года эта доля составляла 55,3%.

В то же время за этот период возросло количество тех, кто негативно оценивает пребывание украинцев: в сентябре 2023 года их количество составляло 29,5%, в январе этого года — 33%, а в сентябре — 37%.

Мнение эксперта

Польский эксперт, директор Института публичных дел Яцек Кухарчик убежден, что на рост критических настроений по отношению к украинцам повлияли два фактора:

использование польским политическим классом украинских тем в избирательных кампаниях,

также антиукраинская дезинформация, распространяемая в Польше российскими ботами и пророссийскими блогерами.

По состоянию на сегодняшний день в Польше может находиться более 2 миллионов граждан Украины, из которых около миллиона приехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения.

Ранее Пограничная служба Польши сообщила о росте числа молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих в страну после изменения правил выезда из Украины.

По словам спикера Бещадского отделения Пограничной службы Польши Пьотра Закеляжа, с 28 августа по 3 сентября через подкарпатские переходы приехали 6100 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали — 2000. Неделей ранее въехало около 500 человек, а выехало более 500 человек.

