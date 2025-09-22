0 800 307 555
Более 50% поляков положительно относятся к пребыванию украинцев в Польше — опрос

Как говорится в опросе центра United Surveys для издания Wirtualna Polska, положительно оценили пребывание украинцев в Польше 52,7% граждан страны.
Хотя за последние два года их доля снизилась на около 12%.
Как вы оцениваете присутствие украинцев в Польше, в частности то, как они интегрируются с польским обществом?
52,7% поляков ответили положительно, а 37% - отрицательно.
Наиболее положительно к присутствию украинцев в Польше относятся избиратели правящей леволиберальной коалиции — 62% поляков, среди избирателей правоконсервативных оппозиционных партий этот процент существенно ниже — 49%.
В сентябре 2023 года 64,4% поляков положительно высказывались по поводу пребывания украинцев в Польше, а в январе этого года эта доля составляла 55,3%.
В то же время за этот период возросло количество тех, кто негативно оценивает пребывание украинцев: в сентябре 2023 года их количество составляло 29,5%, в январе этого года — 33%, а в сентябре — 37%.
Мнение эксперта
Польский эксперт, директор Института публичных дел Яцек Кухарчик убежден, что на рост критических настроений по отношению к украинцам повлияли два фактора:
  • использование польским политическим классом украинских тем в избирательных кампаниях,
  • также антиукраинская дезинформация, распространяемая в Польше российскими ботами и пророссийскими блогерами.
По состоянию на сегодняшний день в Польше может находиться более 2 миллионов граждан Украины, из которых около миллиона приехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения.
Ранее Пограничная служба Польши сообщила о росте числа молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих в страну после изменения правил выезда из Украины.
По словам спикера Бещадского отделения Пограничной службы Польши Пьотра Закеляжа, с 28 августа по 3 сентября через подкарпатские переходы приехали 6100 украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали — 2000. Неделей ранее въехало около 500 человек, а выехало более 500 человек.

