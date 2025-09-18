0 800 307 555
Польша планирует запустить железнодорожное сообщение с Одессой

Новый президент Агентства промышленного развития Польши Бартломей Бабушка отмечает, что приоритетом ARP будет создание логистического сообщения между Польшей и Украиной, пишет inpoland.
Что это дает
По его мнению, эти инвестиции откроют Польше доступ на рынки Ближнего Востока.
Агентство присоединилось к Team Poland по вопросам восстановления Украины. По его мнению, Польша должна продолжать свои «жесткие, требовательные и партнерские» переговоры с Украиной.
Он отметил, что в рабочих группах продолжаются обсуждения разработки перечня инвестиционных проектов.
Он подчеркнул, что крайне важно создать логистическое сообщение между Силезией через Малопольшу и Украиной, а именно в Одессу. Как пояснил глава ARP, если Украина рассматривает вступление в ЕС, это не может быть сделано по «широкому пути». Он привел в пример Азербайджан, где рядом проложены два пути: широкий и узкий.
Он пояснил, что это довольно дорогостоящая инвестиция, поскольку для строительства пути нужно будет приобрести землю вдоль путей, простирающихся более чем на 800 км от Львова до Одессы.
Президент Агентства промышленного развития (ARP) признал, что с украинской стороной уже состоялись переговоры об узкоколейной железной дороге в Одессу. Он отметил, что ключевым элементом планов ARP в этом отношении является расширение железнодорожного терминала в Славкове, которое должно быть завершено в течение двух лет.
Как он отметил, Польша должна быть хорошо подготовлена ​​к запуску таких проектов после окончания войны в Украине.
