Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам

Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам
Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам
Резонансный закон, ограничивающий доступ к информации из публичных реестров, официально вступил в силу.
В карточке законопроекта № 11533 указано, что президент Владимир Зеленский подписал документ 17 сентября. Также закон опубликовало официальное издание Верховной Рады «Голос Украины». Это означает, что он вступил в силу.

Что предусматривает закон

Как пишет издание «Буквы», документ вносит изменения в Гражданский кодекс Украины и ряд специальных законов, а также законодательство в сфере интеллектуальной собственности:
  • Кабмин получает право определять порядок временного ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части сведений о юридических лицах и других данных, связанных с национальной безопасностью и обороной. То есть правительство сможет скрывать отдельные данные (по собственному усмотрению) в государственных базах под предлогом защиты обороноспособности.
  • Закрытие электронного доступа к реестрам. Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), Государственный реестр прав на недвижимое имущество, а также реестры объектов интеллектуальной собственности (изобретений, промышленных образцов, торговых марок) — информация из них больше не будет полностью доступна онлайн во время военного положения. Что именно не будет доступно — определяет Кабмин.
  • Сокрытие адресов и кадастровых номеров земельных участков. Кроме того, на время войны и год спустя в Государственном земельном кадастре будет скрыта информация о владельцах участков — получить полную выписку об участке сможет только сам владелец или нотариус.
  • «Адрес для связи» вместо местоположения. Компании, работающие в сфере обороны или выполняющие оборонные заказы, получили право указывать любой контактный адрес вместо фактического местонахождения. Эта норма касается всех без исключения компаний — не только оборонных, но и гражданских.
Важно, что ограничения введены в первую очередь для электронных версий реестров. То есть получить нужные сведения все еще можно через бумажные запросы. Раньше это можно было сделать через «Дія».
21 августа Верховная Рада приняла законопроект об ограничении доступа к данным о недвижимости и кадастровых номерах земельных участков юридических лиц во время военного положения.
Несмотря на то, что решение объясняют соображениями безопасности, оно может значительно усложнить разоблачение коррупционеров.
Редакция «Следствия.Инфо» совместно с другими медиа и общественными организациями призвали президента Владимира Зеленского ветировать закон № 11533.
По материалам:
Букви
