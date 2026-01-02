Как получить компенсацию, если соседи затопили — разъяснение КГГА Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как получить компенсацию, если соседи затопили — разъяснение КГГА

Если соседи затопили вас, то важно действовать быстро и правильно. Какой алгоритм действий пострадавшей стороны в таком случае, чтобы защитить свои права и возместить затраты на ремонт, рассказал заместитель директора департамента территориального контроля Киева и начальник инспекции по контролю и сфере ЖКУ.

«В первую очередь нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющего, ОСМД или ЖЭКа. При необходимости вы также можете позвонить в центральную диспетчерскую службу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по номеру 1557 для непосредственной фиксации обращения», — говорит Чумаченко.

Прежде всего, он советует сразу обратиться к управляющему дома с требованием составить акт о затоплении квартиры. По правилам это должно произойти в тот же день: после обращения представитель обязан прийти день в день и зафиксировать факт затопления.

Акт является официальным документом, подтверждающим сам факт повреждений и их причину. В дальнейшем именно этот документ используется для урегулирования вопроса с виновной стороной или при необходимости подается в суд.

«Указывается соответствующая информация, отмечается причина затопления. Виновником может быть как совладелец квартиры, по вине которого произошло затопление, так и управляющий домом. Составляется соответствующий акт, в котором также подробно описывают все повреждения. Далее пострадавший жилец может попытаться урегулировать ситуацию мирно — заключить договоренность с виновной стороной о компенсации ущерба или проведении ремонта. Если же согласия добиться не удается, акт о затоплении становится основанием для обращения в суд», — объяснил замдиректора Департамента.

Читайте также Долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет

При этом дополнительно может быть привлечен эксперт или специализированное экспертное учреждение.

«В то же время бывают ситуации, когда жильцу нужно срочно делать ремонт и нет возможности ждать судебного разбирательства или долгих договоренностей. В таком случае ремонт можно начинать сразу, но важно сохранить все чеки, квитанции, акты и справки. В дальнейшем эти документы будут служить подтверждением расходов и станут основанием для взыскания компенсации с виновного лица».

Сроки

По законодательству срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней, но все зависит от характера ситуации. Если речь идет об аварии, необходимо сразу звонить по телефону — обращение фиксируется, и службы должны выехать в тот же день, чтобы устранить причину и выяснить обстоятельства. Параллельно рекомендуется предоставить письменное обращение для официальной фиксации.

Если затопили соседи сверху, а их нет дома?

«Желательно, чтобы соседи также были, которые непосредственно виновны. Если их нет, то тогда акт составляется с представителями ЖЭКа, жильцами залитой квартиры, дополнительно можно пригласить соседей для фиксации», — отметил чиновник.

В то же время, если во время аварии никого нет дома, жилец также обращается в аварийную диспетчерскую службу. Ее представители приезжают на место и перекрывают водоснабжение по стояку или в аварийной квартире, добавляет Чумаченко.

Если же владелец квартиры, из которой происходит затопление, длительное время отсутствует и доступа к квартире нет, службы имеют право провести аварийное открытие квартиры. Это делается исключительно с соблюдением требований законодательства, установленной процедуры и обязательной фото- или видеофиксацией.

«Такой шаг вынужденный, ведь в случае полного перекрытия стояка без воды остаются все жильцы, и проблему нужно устранить как можно скорее», — объясняет он.

Что делать, если вы затопили соседей?

В таком случае вы также обращаетесь к управляющему, и составляется акт о затоплении квартиры. Вы лично присутствуете во время его оформления, проверяете, что зафиксировано: какие повреждения есть, какие работы нужно выполнить и какие вещи были испорчены вследствие затопления. После этого вы ставите свою подпись под актом. Также можете между собой подписать письменное соглашение о том, что вы обязуетесь все компенсировать и помогать в восстановлении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.