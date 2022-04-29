Долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет — Finance.ua
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Долги за коммуналку в квартирах, в которых никто не живет

Сегодня 14:00Личные финансы
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В Украине долги за коммуналку начисляют даже за те квартиры и дома, которые пустуют или даже разрушены. Механизм начисления происходит автоматически: если потребитель не передает показания счетчика, то для подсчета используют социальный норматив потребления.
Об этом рассказал UBR глава Союза потребителей Олег Попенко.
Поставщики коммунальных услуг не имеют полной информации о том, какие квартиры разрушены. Кроме того, если квартира пустует, а владельцы не подали показания счетчиков, происходит начисление по социальным нормативам потребления.
«Программа не знает, разрушен ли дом. Огромное количество людей в Киевской области получили платежки за газ и электроэнергию, хотя их дома полностью уничтожены. Ведь реестра поврежденного жилья пока нет», — поясняет эксперт.
Однако после того, как власти соберут полную информацию о разрушенных домах, а украинцы в пустующих домах и квартирах подадут актуальные показатели, долги могут списать.
В целом же уровень оплаты коммуналки сократился: из-за ухудшения экономической ситуации, потери работы, у многих семей нет денег на оплату коммуналки.
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По материалам: Обозреватель
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