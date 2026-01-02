Деградация экономики рф: «РЖД» урезает инвестиции третий год подряд Сегодня 21:33

Деградация экономики рф: «РЖД» урезает инвестиции третий год подряд

российская железная дорога третий год подряд урезает инвестиции. В частности, инвестиционная программа на 2026 год сокращена почти на пятую часть, что демонстрирует признание управленческого провала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки.

Разведчики подчеркнули, что на фоне хронической стагнации транспортной системы такое урезание финансирования только ускоряет ее деградацию. Сейчас вместо развития и модернизации большинство ресурсов направляется на «примитивное содержание изношенных фондов и минимальное обеспечение безопасности перевозок».

«Особенно критичная ситуация с четырьмя проектами, которые должны увеличить пропускную способность подходов к балтийским портам. Судя по финансированию, их реализация в 2026 году фактически сорвана. Это означает, что стратегические направления остаются заблокированными, а экономика теряет возможности для экспорта», — говорится в сообщении.

В СВРУ отметили, что падение инвестиций идет уже третий год, что указывает на системный кризис транспортной инфраструктуры.

Это в свою очередь приводит к тому, что ключевые проекты не реализуются, подрядчики остаются без работы, а железнодорожная сеть приходит в упадок.

«Это не просто проблемы отдельной отрасли — это отражение всеобщей деградации экономики россии, которая не способна поддерживать даже базовые инвестиционные программы», — говорится в публикации.

Дополнительным сигналом этой слабости стало решение отложить на три года начало строительства «арктического железнодорожного коридора — Северного широтного хода, стоимость которого превышает 800 млрд российских рублей. Как пишет разведка, источники финансирования так и не определены, поэтому перспективы проекта призрачны.

«На этом фоне планы правительства „возродить дирижабли“ — это фактически отчаянная попытка создать иллюзию технологического развития. Концепция до 2035 года называет грузовые и пассажирские дирижабли „перспективной технологией“, но в условиях системного дефицита средств и провала ключевых инфраструктурных проектов такие заявления лишь подчеркивают хаотичность и беспомощность транспортной политики», — добавили в СВРУ.

Резюмируя все вышеуказанное, разведчики пришли к выводу, что тональность рынка очевидна: инвестиции сокращаются, проекты срываются, а стратегические планы превращаются в фантазии.

Напомним, в сентябре в Центре противодействия дезинформации сообщили, что грузовые перевозки компании «Российские железные дороги» падают. Причем они просели до минимума. Это коснулось сразу нескольких стратегических секторов — от нефти и металлов до зерна.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.