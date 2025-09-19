Глобальный долг достиг 250 трлн долларов Сегодня 09:15

Глобальный долг достиг 250 трлн долларов, www.freepik.com

Общий мировой долг достиг 251 трлн долларов. Правительства должны планомерно снижать госдолг и поддерживать экономический рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международного валютного фонда (МВФ ).

Глобальный долг стабилизировался, но остается высоким

По данным фонда, глобальный долг стабилизировался, однако остается на высоком уровне, поскольку сокращение кредитования частного сектора компенсировало рост заимствований государств.

Общий долг в прошлом году практически не изменился и составил чуть более 235% мирового ВВП, согласно последнему обновлению Глобальной базы данных долгов МВФ.

Частный долг снизился до менее чем 143% ВВП, что является самым низким уровнем с 2015 года благодаря сокращению задолженности домохозяйств и минимальным изменениям в долгу нефинансовых компаний. В то же время государственный долг вырос почти до 93%.

В долларовом выражении общий долг несколько увеличился до 251 трлн долларов, при этом государственный долг вырос до 99,2 трлн долларов, а частный снизился до 151,8 трлн долларов.

Различия между странами и группами доходов

Средние показатели по миру скрывают значительные отличия между странами и группами доходов. США и Китай продолжают играть ключевую роль в формировании динамики глобального долга, однако уровень долгов и дефицита во многих странах остается высоким по историческим стандартам как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

В США государственный долг в прошлом году вырос до 121% ВВП (с 119%), а в Китае — до 88% (с 82%). Кроме США, государственный долг в развитых странах снизился более чем на 2,5 пункта до 110% ВВП. Рост в некоторых крупных экономиках, таких как Франция и Великобритания, был компенсирован снижением в Японии и небольших экономиках, например Греции и Португалии.

За исключением Китая, государственный долг в развивающихся странах в среднем снизился до менее чем 56%.

Тенденции частного долга

Тенденции частного долга значительно различаются по странам. В США наблюдалось значительное сокращение на 4,5 процентных пункта до 143% ВВП, а в Китае зафиксирован рост на 6 пунктов до 206% ВВП. В других крупных развивающихся странах частные заимствования росли в Бразилии, Индии и Мексике, но снижались в Чили, Колумбии и Таиланде.

Снижение частного долга связано с разными факторами в зависимости от страны и уровня доходов. В развитых экономиках компании берут меньше кредитов, вероятно, из-за низких перспектив роста, продолжая тенденцию 2023 года. В США сильные балансовые позиции и высокий уровень наличных денег также снижают корпоративное кредитование.

В Китае рост частного долга обусловлен долгом нефинансовых компаний. Несмотря на слабость рынка недвижимости, кредитная поддержка стратегических секторов остается высокой. В то же время долг домохозяйств несколько снизился из-за слабого спроса на ипотеку и опасения по поводу занятости и роста зарплат.

