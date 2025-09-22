Большинство европейцев не желают соглашаться на снижение зарплаты, чтобы работать из дома Сегодня 18:33 — Личные финансы

Большинство европейцев не желают соглашаться на снижение зарплаты, чтобы работать из дома

Большинство работников еврозоны не согласились бы на снижение заработной платы, чтобы сохранить возможность дистанционной работы.

это выявил опрос Европейского центрального банка, противоречащий другим исследованиям, которые пришли к выводу, что работники откажутся от большей части своего дохода, пишет reuters

Доля европейцев, хотя бы иногда работающих из дома, удвоилась до 22% с 2019 года, даже несмотря на то, что фирмы все еще обсуждают и корректируют политику дистанционной работы.

«Средняя скидка заработной платы, на которую согласились бы работники, работая два-три дня в неделю из дома, составляет 2,6%» , — говорится в статье ЕЦБ в Экономическом бюллетене.

ЕЦБ, регулярно проводящий опрос среди рядовых потребителей, обнаружил:

что около 70% работников не согласились бы ни на какое снижение заработной платы за работу из дома,

3% согласились бы на снижение заработной платы от 1% до 5%,

согласились бы на снижение заработной платы от 1% до 5%, 8% согласились бы на снижение от 6% до 10%.

Опрос показал, что работники, чаще работающие из дома, склонны соглашаться на более высокую зарплату, чтобы сохранить свой текущий график работы.

Но даже тогда работающие полностью удаленно люди готовы согласиться на снижение заработной платы всего на 4,6%, отметил банк.

Храните и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Справка Finance.ua:

Средняя зарплата в Польше на начало 2025 года после вычета составляет 6 201,37 злотых (в общей сложности 8 613,14 злотых). Это чуть больше 68 тысяч гривен. Так, при поиске работы следует учесть, что в вакансиях преимущественно указывают зарплату до вычета налогов и социальных взносов, которые могут составлять до 32% от суммы.

на начало 2025 года после вычета составляет 6 201,37 злотых (в общей сложности 8 613,14 злотых). Это чуть больше 68 тысяч гривен. Так, при поиске работы следует учесть, что в вакансиях преимущественно указывают зарплату до вычета налогов и социальных взносов, которые могут составлять до 32% от суммы. Средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составила 50 493 евро, то есть в месяц около 4 200 евро (195 тысяч гривен). Это до вычета налогов и социальных взносов. Их сумма может быть разной и зависит от многих факторов.

в начале 2025 года составила 50 493 евро, то есть в месяц около 4 200 евро (195 тысяч гривен). Это до вычета налогов и социальных взносов. Их сумма может быть разной и зависит от многих факторов. Средняя зарплата в Чехии до отчисления налогов составляет 46 557 крон в месяц (87 тыс. гривен). На руки «чистыми» работники получают в среднем 41 739 крон (78 тыс. гривен).

отчисления налогов составляет 46 557 крон в месяц (87 тыс. гривен). На руки «чистыми» работники получают в среднем 41 739 крон (78 тыс. гривен). Средняя зарплата в Испании составляет 1600−1800 евро в месяц (74−83 тыс. гривен). Больше всего получают специалисты IT-сферы, врачи и работники промышленной отрасли. Для большинства работ нужен хотя бы базовый испанский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.