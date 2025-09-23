Montblanc представила первый электронный блокнот
Новый Montblanc Digital Paper — это планшет с черно-белым e-ink дисплеем и цифровым пером, стилизованным под классический Meisterstück. Пользователь может делать заметки, рисовать или оставлять комментарии в книгах в форматах epub и PDF.
Об этом пишет Montblanc.
Технических деталей немного: в корпусе из алюминия батарея емкостью 3740 мАч, хотя время автономной работы компания не уточняет. Перо крепится на магните к кожаной боковой панели и заряжается беспроводно, поддерживая более 4000 уровней чувствительности к нажатию.
Особое внимание Montblanc уделила сменным наконечникам пера, имитирующим три разных типа бумаги.
Читайте также
Ранее компания экспериментировала с цифровым письмом в линейке Augmented Paper и создавала стилусы для Samsung, но собственный e-ink планшет для нее — новый шаг. Для тех, кто ищет больше возможностей за меньшие деньги, на рынке есть альтернатива — Remarkable Paper Pro за 629 долларов с поддержкой цвета. Однако Montblanc делает ставку на эксклюзивность.
Как сообщает The Verge, устройство позиционируют как предмет роскоши. Он будет гармонично смотреться на массивном дубовом столе рядом с золотым именным жетоном. Для еще большей элегантности планшет можно оснастить кожаным футляром из телячьей кожи стоимостью 205 долларов.
Поделиться новостью
Также по теме
Montblanc представила первый электронный блокнот
Новый складной iPhone может иметь много общего с iPhone Air
Водород вместо бензина: BMW переходит на экологические кроссоверы
Casio выпустила ИИ-пушистика с «эмоциями живого существа» (видео)
Гендиректор Apple заявил, что повышение цен на новые iPhone не связано с пошлинами Трампа
Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили