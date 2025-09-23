Montblanc представила первый электронный блокнот Сегодня 03:07 — Технологии&Авто

Montblanc представила первый электронный блокнот

Новый Montblanc Digital Paper — это планшет с черно-белым e-ink дисплеем и цифровым пером, стилизованным под классический Meisterstück. Пользователь может делать заметки, рисовать или оставлять комментарии в книгах в форматах epub и PDF.

Об этом пишет Montblanc.

Технических деталей немного: в корпусе из алюминия батарея емкостью 3740 мАч, хотя время автономной работы компания не уточняет. Перо крепится на магните к кожаной боковой панели и заряжается беспроводно, поддерживая более 4000 уровней чувствительности к нажатию.

Особое внимание Montblanc уделила сменным наконечникам пера, имитирующим три разных типа бумаги.

Ранее компания экспериментировала с цифровым письмом в линейке Augmented Paper и создавала стилусы для Samsung, но собственный e-ink планшет для нее — новый шаг. Для тех, кто ищет больше возможностей за меньшие деньги, на рынке есть альтернатива — Remarkable Paper Pro за 629 долларов с поддержкой цвета. Однако Montblanc делает ставку на эксклюзивность.

Как сообщает The Verge , устройство позиционируют как предмет роскоши. Он будет гармонично смотреться на массивном дубовом столе рядом с золотым именным жетоном. Для еще большей элегантности планшет можно оснастить кожаным футляром из телячьей кожи стоимостью 205 долларов.

