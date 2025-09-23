0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Montblanc представила первый электронный блокнот

Технологии&Авто
8
Montblanc представила первый электронный блокнот
Montblanc представила первый электронный блокнот
Новый Montblanc Digital Paper — это планшет с черно-белым e-ink дисплеем и цифровым пером, стилизованным под классический Meisterstück. Пользователь может делать заметки, рисовать или оставлять комментарии в книгах в форматах epub и PDF.
Об этом пишет Montblanc.
Технических деталей немного: в корпусе из алюминия батарея емкостью 3740 мАч, хотя время автономной работы компания не уточняет. Перо крепится на магните к кожаной боковой панели и заряжается беспроводно, поддерживая более 4000 уровней чувствительности к нажатию.
Особое внимание Montblanc уделила сменным наконечникам пера, имитирующим три разных типа бумаги.
Читайте также
Ранее компания экспериментировала с цифровым письмом в линейке Augmented Paper и создавала стилусы для Samsung, но собственный e-ink планшет для нее — новый шаг. Для тех, кто ищет больше возможностей за меньшие деньги, на рынке есть альтернатива — Remarkable Paper Pro за 629 долларов с поддержкой цвета. Однако Montblanc делает ставку на эксклюзивность.
Как сообщает The Verge, устройство позиционируют как предмет роскоши. Он будет гармонично смотреться на массивном дубовом столе рядом с золотым именным жетоном. Для еще большей элегантности планшет можно оснастить кожаным футляром из телячьей кожи стоимостью 205 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems