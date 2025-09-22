Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили
Киберполиция и Главный сервисный центр МВД предостерегают от мошеннических схем с продажей автомобилей онлайн.
Как работает схема
Мошенники предлагают несуществующие авто по «выгодной цене», демонстрируют поддельные документы и апеллируют к социально чувствительным темам, в частности, волонтерству.
Мошеннические схемы могут предусматривать:
- фальшивые документы: мошенники часто предлагают автомобили, которые якобы «ждут растаможки» или «уже находятся в сервисном центре МВД». Чтобы внушить доверие, показывают фальшивые техпаспорта или справки;
- объявления с привлекательной ценой: злоумышленники демонстрируют поддельные справки сервисных центров МВД и убеждают, что автомобиль уже на площадке, нужно только оплатить;
- манипуляция социально чувствительными темами: аферисты предлагают купить «авто для военных» и просят срочно перевести деньги. На самом деле такого автомобиля не существует, а деньги присваивают себе преступники.
Чтобы обезопасить себя:
- проверяйте информацию только по официальным каналам;
- не доверяйте «копиям документов», отправленным в мессенджерах;
- не переводите деньги за автомобиль, который не видели лично.
