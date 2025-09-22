Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили Сегодня 19:37 — Технологии&Авто

Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили

Киберполиция и Главный сервисный центр МВД предостерегают от мошеннических схем с продажей автомобилей онлайн.

Как работает схема

Мошенники предлагают несуществующие авто по «выгодной цене», демонстрируют поддельные документы и апеллируют к социально чувствительным темам, в частности, волонтерству.

Мошеннические схемы могут предусматривать:

фальшивые документы: мошенники часто предлагают автомобили, которые якобы «ждут растаможки» или «уже находятся в сервисном центре МВД». Чтобы внушить доверие, показывают фальшивые техпаспорта или справки;

мошенники часто предлагают автомобили, которые якобы «ждут растаможки» или «уже находятся в сервисном центре МВД». Чтобы внушить доверие, показывают фальшивые техпаспорта или справки; объявления с привлекательной ценой: злоумышленники демонстрируют поддельные справки сервисных центров МВД и убеждают, что автомобиль уже на площадке, нужно только оплатить;

злоумышленники демонстрируют поддельные справки сервисных центров МВД и убеждают, что автомобиль уже на площадке, нужно только оплатить; манипуляция социально чувствительными темами: аферисты предлагают купить «авто для военных» и просят срочно перевести деньги. На самом деле такого автомобиля не существует, а деньги присваивают себе преступники.

Чтобы обезопасить себя:

проверяйте информацию только по официальным каналам;

не доверяйте «копиям документов», отправленным в мессенджерах;

не переводите деньги за автомобиль, который не видели лично.

