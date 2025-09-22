0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили

Технологии&Авто
4
Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили
Украинцев предупредили о мошенниках, продающих несуществующие автомобили
Киберполиция и Главный сервисный центр МВД предостерегают от мошеннических схем с продажей автомобилей онлайн.

Как работает схема

Мошенники предлагают несуществующие авто по «выгодной цене», демонстрируют поддельные документы и апеллируют к социально чувствительным темам, в частности, волонтерству.
Мошеннические схемы могут предусматривать:
  • фальшивые документы: мошенники часто предлагают автомобили, которые якобы «ждут растаможки» или «уже находятся в сервисном центре МВД». Чтобы внушить доверие, показывают фальшивые техпаспорта или справки;
  • объявления с привлекательной ценой: злоумышленники демонстрируют поддельные справки сервисных центров МВД и убеждают, что автомобиль уже на площадке, нужно только оплатить;
  • манипуляция социально чувствительными темами: аферисты предлагают купить «авто для военных» и просят срочно перевести деньги. На самом деле такого автомобиля не существует, а деньги присваивают себе преступники.
Читайте также
Чтобы обезопасить себя:
  • проверяйте информацию только по официальным каналам;
  • не доверяйте «копиям документов», отправленным в мессенджерах;
  • не переводите деньги за автомобиль, который не видели лично.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems