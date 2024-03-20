5 мошеннических схем при покупке подержанного автомобиля — Finance.ua

5 мошеннических схем при покупке подержанного автомобиля Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

5 мошеннических схем при покупке подержанного автомобиля

В настоящее время продается множество автомобилей с пробегом. Однако когда дело доходит до покупки — попытка найти ухоженный автомобиль становится настоящей головной болью. Одна из главных проблем рынка подержанных автомобилей — покупатели не могут быстро обнаружить распространенные мошеннические схемы с подержанными авто. Некоторые подержанные автомобили могут отлично смотреться снаружи, однако при детальной проверке обнаруживается множество скрытых дефектов. Что в будущем неизбежно приведет к неожиданному и дорогому ремонту.

Компания carVertical провела исследование и выяснила самые распространенные виды мошенничества при покупке подержанных автомобилей. Сервис проверки истории автомобиля собирает огромное количество информации об отдельных автомобилях, включая записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и баз данных угнанных автомобилей во многих странах. Потому все эти источники были использованы для данного исследования.

Об исследовании:

Выборка данных: было проанализировано более 1 миллиона отчетов об истории автомобилей.

Страны: исследование было проведено с использованием данных из Хорватии, Чешской Республики, Болгарии, Венгрии, Эстонии, Финляндии, Франции, Бельгии, Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Украины, Сербии, Словакии, Словении и Швеции.



Вот наиболее распространенные виды мошенничества при покупке подержанного автомобиля.

Автомобиль был поврежден в ДТП

Поскольку трафик в городах становится все плотнее — водители все чаще попадают в ДТП. Исследование carVertical показало, что около трети (31%) всех автомобилей, проверенных через эту платформу, получали повреждения в авариях.

При выборе автомобиля рекомендуется проверить зазоры между элементами кузова. Если некоторые зазоры сильно отличаются, это может указывать на повреждение деталей или дешевый, некачественный ремонт кузова. Недобросовестные продавцы и мошенники пытаются скрыть такие дефекты, поэтому покупателю необходимо тщательно осмотреть элементы кузова вблизи.

Скрученный пробег

В исследовании carVertical каждый шестой автомобиль (16,7%) был со скрученным пробегом. Мошенничество с пробегом очень распространено среди нечистых на руку дельцов, импортирующих подержанные автомобили и пытающихся продать их с заниженными показателями одометра. Особенно часто встречается смотанный пробег в дизельных автомобилях.

Разовая коррекция одометра — дешевая услуга на черном рынке, однако, она может увеличить стоимость автомобиля на 25% и более.

Отмотанный пробег обнаружить достаточно несложно. Износ некоторых элементов автомобиля может говорить сам за себя. Если сиденье, руль или переключатель передач выглядят сильно изношенными, но пробег — небольшой, это один из первых признаков, что стоит поискать другой автомобиль.

Угнанный автомобиль

Покупка угнанного автомобиля — это, пожалуй, самое худшее, что может случиться с покупателем. Обычно в таком случае у несчастливых новых владельцев транспортные средства конфискуют, вернуть деньги может быть сложно, а зачастую совсем нереально.

Автомобиль использовался в качестве такси (или сдавался в прокат)

Некоторые водители даже не подозревают, что их автомобиль раньше использовался в качестве такси или его сдавали в аренду. Такие машины, как правило, имеют большой пробег. И — вследствие эксплуатации преимущественно в городских условиях (где чаще бывают пробки) — уже достаточно изношены. Да и обслуживали их обычно не очень качественно, часто экономя на запчастях и расходниках.

Читайте также: Как купить авто из США

В прошлом году при проверках истории автомобилей с помощью carVertical было обнаружено около двух тысяч автомобилей, ранее эксплуатировавшихся как такси или сдававшихся в прокат. Такие авто иногда можно определить по цвету краски, но особенно шустрые дельцы могут даже перекрасить автомобиль. Отчет о проверке истории автомобиля — гораздо более надежное решение для обнаружения таких автомобилей. Которых, безусловно, лучше избегать при покупке.

Цена автомобиля слишком низкая

Покупателям подержанных авто лучше избегать подозрительно дешевых транспортных средств, хотя для многих это достаточно большой соблазн. Если цена слишком низкая, чтобы быть правдивой, покупателю следует особенно тщательно проверить автомобиль, также сравнивая его с аналогичными вариантами на других авторынках.

На первый взгляд такой вариант может выглядеть очень привлекательно, но на практике может оказаться, что автомобиль пригнан из-за границы и у него скрученный пробег, или имеет серьезные скрытые дефекты. Как следствие — покупателю лучше сразу остановиться и поискать другой автомобиль.

Однако низкая цена не обязательно является признаком мошенничества. Иногда людям нужно срочно продать машину по тем или иным причинам. Хотя в большинстве случаев низкая цена — это весомый повод для проверки истории автомобиля в Интернете. Результаты проверки помогут выявить причину, почему цена такая низкая.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автосвіт По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.