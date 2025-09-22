Какие кабриолеты покупают в Украине: ТОП-10 (исследование) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Специалисты Института исследований авторынка проработали данные о регистрационных операциях, совершенных сервисными центрами МВД, и определили, сколько и каких кабриолетов покупают в Украине.

Кабриолет — достаточно экзотический тип кузова для нашей страны. Ведь благоприятными регионами для этого являются те, где преобладает теплый климат, высокий уровень безопасности и в целом развита автомобильная культура, где такие авто являются не просто роскошью, а частью lifestyle.

В Украине с ее климатическими особенностями и не всегда идеальной дорожной инфраструктурой, такой автомобиль выглядит как смелый выбор для настоящих энтузиастов.

Какие кабриолеты покупали чаще в течение лета (июнь, июль и август включительно) 2025 года

Первенство здесь у городского микроавтомобиля Smart Fortwo. Да, это не совсем тот автомобиль из кинофильмов, который может себе представлять большинство, услышав слово «кабриолет», однако такова статистика этого лета. В конце концов, и вторая позиция у достаточно прагматичного авто — Renault Megane, который здесь выглядит почти провокационно.

Третье место — Mazda MX-5. Легенда открытых крыш, машина для тех, кто понимает, что драйв — это не количество лошадей, а количество улыбок за километр.

Audi A5 и Volkswagen Eos — это уже кабриолеты для «тех, кто на корпоративную вечеринку приехать хочет красиво, но чтобы бухгалтерия не заплакала». Peugeot 206 CC — вообще чистый ностальгический выбор: немного Франция, немного 2000-е, но работает.

