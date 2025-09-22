0 800 307 555
Какие кабриолеты покупают в Украине: ТОП-10 (исследование)

Технологии&Авто
25
Какие кабриолеты покупают в Украине: ТОП-10 (исследование)
Какие кабриолеты покупают в Украине: ТОП-10 (исследование)
Специалисты Института исследований авторынка проработали данные о регистрационных операциях, совершенных сервисными центрами МВД, и определили, сколько и каких кабриолетов покупают в Украине.
Об этом пишет Институт исследований авторынка.
Кабриолет — достаточно экзотический тип кузова для нашей страны. Ведь благоприятными регионами для этого являются те, где преобладает теплый климат, высокий уровень безопасности и в целом развита автомобильная культура, где такие авто являются не просто роскошью, а частью lifestyle.
В Украине с ее климатическими особенностями и не всегда идеальной дорожной инфраструктурой, такой автомобиль выглядит как смелый выбор для настоящих энтузиастов.
Какие кабриолеты покупают в Украине: ТОП-10 (исследование)

Какие кабриолеты покупали чаще в течение лета (июнь, июль и август включительно) 2025 года

Какие кабриолеты покупают в Украине: ТОП-10 (исследование)
Первенство здесь у городского микроавтомобиля Smart Fortwo. Да, это не совсем тот автомобиль из кинофильмов, который может себе представлять большинство, услышав слово «кабриолет», однако такова статистика этого лета. В конце концов, и вторая позиция у достаточно прагматичного авто — Renault Megane, который здесь выглядит почти провокационно.
Третье место — Mazda MX-5. Легенда открытых крыш, машина для тех, кто понимает, что драйв — это не количество лошадей, а количество улыбок за километр.
Audi A5 и Volkswagen Eos — это уже кабриолеты для «тех, кто на корпоративную вечеринку приехать хочет красиво, но чтобы бухгалтерия не заплакала». Peugeot 206 CC — вообще чистый ностальгический выбор: немного Франция, немного 2000-е, но работает.

Ранее писали, что спрос на электромобили в Украине продолжает расти: в августе 2025 года на территорию нашего государства было ввезено 9274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (4146 авто). Об этом пишет Государственная Таможенная служба.
Общая таможенная стоимость электромобилей, ввезенных в Украину в августе, составила почти 8,1 млрд грн, тогда как в августе 2024 года этот показатель был на уровне 3,8 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Авто
