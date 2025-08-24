BMW готовит конкурента для «Гелендвагена»: что о нем известно — Finance.ua
BMW готовит конкурента для «Гелендвагена»: что о нем известно

Портфолио BMW может пополниться еще одним внедорожником. Инсайдеры сообщают, что баварский автопроизводитель плодотворно работает над своим конкурентом для Mercedes G-Class, Lexus LX или Range Rover. Его дебют намечен на 2029 год.
Об этом пишет Carscoops.
Отмечается, что производство новинки будет отлажено на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, где производятся X3, X4, X5, X6, X7 и XM.
Поговаривают, что внутри компании этот внедорожник получил индекс G74 и якобы будет построен на платформе от X5 следующего поколения.
Кроме того, у него будет традиционный двигатель внутреннего сгорания, ведь запуск электрического G-класса оказался провальным для Mercedes-Benz и BMW не планирует повторять такую ​​ошибку.
BMW XM
BMW XM
Этот будущий внедорожник может занять место XM на вершине модельного ряда BMW, но с совсем другим назначением.
XM — это первая отдельная модель BMW M со времен суперкара M1 и вряд ли получит прямую замену.
По данным AutoForecast Solutions, производство может прекратиться уже в ноябре 2028 года, всего через пять лет после его запуска. Причиной являются очень низкие продажи модели в мире.
Похоже, что BMW считает, что мощный внедорожник больше понравится покупателям, чем дорожный XM. Однако это также означает, что немецкий автопроизводитель больше не будет предлагать собственного конкурента для Lamborghini Urus.
Однако существует вероятность появления высокопроизводительного варианта нового внедорожника с эмблемой M, который станет альтернативой Mercedes-AMG G63.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
