Фондовый рынок
MacBook Pro на чипах M<sup><small>5</small></sup> выйдут в начале 2026 года
Массовое производство MacBook Pro с процессором M5 началось, однако выход устройств на рынок ожидается не раньше начала 2026 года. Об этом сообщил журналист Марк Гурман.
Согласно его данным, Apple готовит к выпуску четыре модели ноутбуков: MacBook Pro (коды J714 и J716) и MacBook Air (J813 и J815), а также два новых монитора (J427 и J527). Все они будут представлены в первом квартале 2026 года.
Точные даты анонса MacBook Pro с M5 не уточняются. Отсутствие информации может указывать на то, что презентация не состоится в октябре или ноябре 2025 года, а состоится позже — возможно, в январе 2026 года. В тот же период компания планирует представить обновленные MacBook Air с диагоналями 13 и 15 дюймов.
В настоящее время не сообщается о создании Mac mini с чипом M5, хотя это не исключает появления такой модели в будущем. Также упоминаются обновления линейки Studio Display и анонс новых iPad Pro.
Процессор M5 будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC, как и чипы A19 и A19 Pro. По некоторым данным, отсутствие значительных изменений кроме нового процессора может быть одной из причин переноса дебюта устройств.
По материалам:
Portaltele
