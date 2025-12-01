Масштабный финансовый дефицит. OpenAI понадобится 207 миллиардов долларов для покрытия убытков Сегодня 01:44 — Фондовый рынок

Британский банк HSBC проанализировал финансы компании OpenAI и пришел к выводу: до 2030 года ей придется привлечь еще $207 млрд, чтобы продолжать работу со значительными убытками.

По оценкам аналитиков, OpenAI обязалась в течение восьми лет потратить более $1,4 трлн. на строительство и расширение дата-центров для обучения и работы своих ИИ-моделей. В то же время, у компании нет таких средств, а текущие доходы не покрывают запланированные расходы.

Это означает, что OpenAI и далее будет зависеть от новых инвестиционных раундов.

HSBC учел затраты на инфраструктуру, вычислительные мощности и электроэнергию, а также прогнозные доходы. Банк оценивает, что только счет за дата-центры может достигать $620 млрд в год. OpenAI уже подписала контракты на вычислительные ресурсы, которых физически еще не существует в достаточном объеме.

В прогнозе также идет речь о росте аудитории. Сейчас OpenAI заявляет о 800 млн пользователях, а к 2030 году, по модели HSBC, их количество может возрасти до 3 млрд. Банк предполагает, что 10% из них станут платными клиентами (в настоящее время около 5%). Для сравнения, внутренние оценки OpenAI более скромные: 2,6 млрд пользователей и 8,5% платных к концу десятилетия.

Отдельно HSBC заложил в расчет доходы от рекламы, исходя из предположения, что компании в сфере больших языковых моделей займут около 2% мирового цифрового рекламного рынка.

С учетом этих предположений HSBC прогнозирует, что в 2030 году годовой доход OpenAI составит около $215 млрд. Это несколько больше собственных ожиданий компании — примерно $200 млрд в год. Даже при таком сценарии, вместе с текущими денежными потоками, компании не хватит $207 млрд финансирования, чтобы и дальше работать с убытками.

Аналитики отмечают, что возможности сократить этот разрыв ограничены. OpenAI могла бы уменьшить обязательства по дата-центрам и расходам, но это может не устроить инвесторов, ожидающих быстрого роста. Другой путь — значительно превысить даже оптимистичные прогнозы доходов, что выглядит маловероятным.

Ранее руководители OpenAI, в том числе ее генеральный директор Сэм Альтман, публично упоминали и о резервном варианте — возможной государственной поддержке. Впрочем, эта идея уже вызвала критику и не была однозначно поддержана.

