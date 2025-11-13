0 800 307 555
ру
OpenAI представила GPT-5.1 — она ​​состоит из двух версий

Технологии&Авто
29
Компания OpenAI объявила об обновлении GPT-5 и запуске новой модели GPT-5.1, включающей GPT-5.1 Instant (Мгновенная) и GPT-5.1 Thinking (Мыслящая).
Об этом говорится в блоге компании.

Чем отличается новая версия

В OpenAI рассказали, что GPT-5.1 Instant, наиболее часто используемая модель, теперь более теплая, интеллектуальная и лучше следует инструкциям пользователей. В то же время GPT-5.1 Thinking, усовершенствованная модель рассуждения, стала проще для понимания, быстрее в простых задачах и упорнее в сложных.
Впервые GPT-5.1 Instant может использовать адаптивное размышление, чтобы решать, когда нужно подумать, прежде чем отвечать на более сложные вопросы. Это обеспечивает более обоснованные и точные ответы, сохраняя скорость реагирования, говорят в компании.
Ответы GPT-5.1 Thinking также более четкие, содержащие меньшее количество жаргона и неопределенных терминов. Это, как сообщают в OpenAI, делает модель более доступной и более простой для понимания, особенно для выполнения сложных задач на работе и объяснения технических концепций.

Кому уже доступна GPT-5.1

Развертывание новой модели началось 12 ноября 2025 года — сначала для платных пользователей ChatGPT (Plus, Pro, Business), а затем — для всех подписчиков и пользователей бесплатной версии. Поддержка через API появится в ближайшие недели.
Предыдущие модели GPT-5 будут доступны еще три месяца в специальном меню, чтобы пользователи могли сравнить их с новой версией.
