iPhone заняли пять позиций в десятке самых популярных смартфонов в мире 13.04.2026, 01:12 — Технологии&Авто

В четвертом квартале iPhone заняли сразу пять позиций в десятке самых популярных смартфонов в мире, что выглядит довольно уверенно на фоне жесткой конкуренции на рынке.

Первое место занял iPhone 17 Pro Max — по имеющейся информации, на него пришлось около 5% всех мировых продаж смартфонов. На второй позиции оказался стандартный iPhone 17, а третье место занял iPhone 17 Pro. Такое доминирование линейки выглядит вполне закономерным для Apple, особенно в США и ряде европейских стран, где важную роль играет экосистема компании.

В списке также остались и предыдущие модели. iPhone 16 занял четвертое место, а iPhone 16e — восьмое. В то же время iPhone Air в рейтинг не попал.

Десять моделей обеспечили около 23% мировых продаж смартфонов

Samsung получила четыре позиции

Galaxy A56, A36 и A07 расположились на пятом, шестом и седьмом местах соответственно, а Galaxy S25 замкнул десятку, заняв десятую строчку.

Xiaomi представлена ​​одной моделью — Redmi A5, которая оказалась на девятой позиции, что в целом соответствует тенденциям последних лет.

Совокупно эти десять моделей обеспечили около 23% мировых продаж смартфонов за квартал, что наглядно демонстрирует, насколько рынок сконцентрирован вокруг популярных устройств.

Если посмотреть шире, то позиции Apple не ограничиваются только этим кварталом. Ее устройства стабильно попадали в рейтинги на протяжении всего 2025 года, причем iPhone 16 стал единственной моделью, которая удерживалась в топ-10 во всех четырех кварталах. У Samsung и Xiaomi показатели были более изменчивыми.

