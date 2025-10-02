Raiffeisen Bank не смог продать свою долю в россии: кремль выступил против сделки Сегодня 06:48 — Фондовый рынок

Raiffeisen Bank не смог продать свою долю в россии: кремль выступил против сделки

Raiffeisen Bank International (RBI) потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в кремле выступили против сделки, поскольку россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство отмечает, что российский Райффайзен банк является самым крупным кредитором в стране, на которого не распространяются санкции. Он критически важен для торговых платежей с россией, включая экспорт газа в Европу.

российские власти боятся, что после продажи на Райффайзен банк наложат санкции, а они хотят сохранить его как «шлюз» для денежных переводов.

В Raiffeisen Bank International утверждают, что продолжают переговоры о продаже, но не называют никаких сроков. Генеральный директор финучреждения Иоганн Штробль даже посещал россию, чтобы договориться о продаже банка. Но конкретного плана выхода с российского рынка у банка пока нет.

Напомним, Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

Ранее агентство Reuters писало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам. Однако потом стало известно, что эти планы были отложены.

Также сообщалось, что арбитражный суд Калининградской области рф заблокировал акции российского Raiffeisenbank по иску Rasperia Trading Limited, что усложнило выход австрийской группы Raiffeisen Bank International из россии.

Діло По материалам:

