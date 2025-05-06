россия конфисковала два миллиарда евро у Raiffeisen Bank — Finance.ua
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россия конфисковала два миллиарда евро у Raiffeisen Bank

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Центробанк рф списал с корреспондентского счета австрийского «Райффайзенбанка» в пользу компании «Распериа» 1,87 миллиарда евро по решению суда.
Об этом сообщил во вторник Raiffeisen Bank International.
Как пишет The Moscow Times, тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отклонил 24 апреля жалобу «Райффайзенбанка» по иску «Распериа» на 2 миллиарда евро и оставил в силе решение суда первой инстанции, после чего оно вступило в силу.
«Расперия» обратилась в Центральный банк 30 апреля с просьбой принудительно выполнить решение суда путем списания с корреспондентского счета «Райффайзенбанка».
«30 апреля сумму в размере 174,221 миллиарда рублей Центробанк рф списал или изъял с корреспондентского счета АО «Райффайзенбанк» у ЦБ рф в пользу «Распериа», — сообщил RBI.
Проценты на 174 миллиона евро остаются непогашенными.
По материалам:
Економічна Правда
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