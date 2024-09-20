Raiffeisen продал дочерний банк в беларуси с убытком в 300 млн евро — Finance.ua

Raiffeisen продал дочерний банк в беларуси с убытком в 300 млн евро Сегодня 16:16 — Фондовый рынок

Raiffeisen продал дочерний банк в беларуси с убытком в 300 млн евро

Raiffeisen Bank International AG (RBI) подписал соглашение о продаже своей доли в размере 87,74% в белорусском «Приорбанке» компании Soven 1 Holding Limited, завершив переговоры, о которых было объявлено в феврале. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и закрытию в конце года.

Об этом сообщается на сайте банка

После закрытия ожидается, что негативное влияние сделки на консолидированную прибыль Группы RBI будет составлять примерно 300 млн евро, в основном из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью АО «Приорбанк».

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Ожидается, что закрытие сделки будет оказывать дальнейшее негативное влияние на консолидированную прибыль Группы RBI в размере около 500 млн евро.

«С завершением этой сделки RBI успешно выйдет с белорусского рынка и тем самым снизит свою операционную сложность в соответствии со своей стратегией снижения рисков в Восточной Европе. Под новым руководством АО Приорбанк будет работать полностью независимо», — говорится в сообщении.

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