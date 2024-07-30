Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии — Finance.ua
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Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии

Фондовый рынок
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Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии
Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии
Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой крупный и прибыльный бизнес на территории россии по соглашению с Европейским центральным банком.
Об этом свидетельствует квартальный отчет банка.
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«RBI еще больше сократит бизнес „Райффайзенбанка россия“ в соответствии с требованиями ЕЦБ», — говорится в сообщении банка.
Согласно сообщению, кредиты для клиентов сократились почти на 60% с пика во втором квартале 2022 года до 5,8 млрд евро, введены широкие ограничения на платежи с территории россии, а также приняты меры по дальнейшему сокращению клиентских депозитов.
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Банк сообщил о росте консолидированной прибыли во втором квартале на 14% до 661 млн евро. Половину своей прибыли RBI получил в россии, однако из-за западных санкций эта прибыль осталась у местного дочернего банка.
Банк заявил, что ограничения на территории россии означают, что он предоставляет кредитные и платежные услуги только предварительно одобренному списку крупных и международных компаний. Raiffeisen не предлагает срочные депозиты, текущие счета не приносят процентов, а банк взимает высокие комиссии за обслуживание.
По материалам:
РБК-Україна
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