Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии — Finance.ua

Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Raiffeisen заявил о сокращении своего прибыльного бизнеса на территории россии

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что продолжит сокращать свой крупный и прибыльный бизнес на территории россии по соглашению с Европейским центральным банком.

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Банк оказался под давлением властей по обе стороны Атлантики, которые требуют сократить присутствие в стране после начала войны против Украины.

«RBI еще больше сократит бизнес „Райффайзенбанка россия“ в соответствии с требованиями ЕЦБ», — говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, кредиты для клиентов сократились почти на 60% с пика во втором квартале 2022 года до 5,8 млрд евро, введены широкие ограничения на платежи с территории россии, а также приняты меры по дальнейшему сокращению клиентских депозитов.

Банк сообщил о росте консолидированной прибыли во втором квартале на 14% до 661 млн евро. Половину своей прибыли RBI получил в россии, однако из-за западных санкций эта прибыль осталась у местного дочернего банка.

Банк заявил, что ограничения на территории россии означают, что он предоставляет кредитные и платежные услуги только предварительно одобренному списку крупных и международных компаний. Raiffeisen не предлагает срочные депозиты, текущие счета не приносят процентов, а банк взимает высокие комиссии за обслуживание.

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