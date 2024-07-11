Центробанк рф готовится к выходу Raiffeisen Bank с рынка — Finance.ua

Центробанк рф готовится к выходу Raiffeisen Bank с рынка Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Центробанк рф готовится к выходу Raiffeisen Bank с рынка

Центробанк страны-агрессора рф готовится исключить Райффайзенбанк из списка системно важных банков.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на близкие к регулятору источники.

Как заявил один из сотрудников крупного банка, выход Raiffeisen Bank International с российского рынка — это «логичный шаг» и «вопрос времени».

Европейский регулятор с 2022 года требует от Райффайзенбанка свернуть деятельность в россии, и финучреждение продолжает идти по этому пути, рассказал близкий к Центробанку рф собеседник российских изданий. Однако он уточнил, что пока нет «точной информации» по этому вопросу.

В Центробанке заявили, что не дают предварительных оценок по изменениям в перечне системно значимых банков, который обновляется ежегодно.

«При формировании списка мы всегда учитываем изменения в масштабах деятельности и значимости банков», — подчеркнул представитель регулятора.

В Райффайзенбанке отказались комментировать «слухи и домыслы» и попросили ориентироваться на официальную информацию на сайте ЦБ.

Райффайзенбанк, входящий в австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI), а также «Юникредит» («дочка» итальянской UniCredit) остались последними крупными западными банками, которые продолжают работать в россии и поддерживают переводы через SWIFT.

Діло По материалам:

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