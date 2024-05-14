Raiffeisen Bank получит прибыль в россии и беларуси в размере почти 1,2 млрд евро — аналитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Raiffeisen Bank получит прибыль в россии и беларуси в размере почти 1,2 млрд евро — аналитики

Фондовый рынок
1
В деятельности Raiffeisen Bank International есть один простой и необычный факт, объясняющий, почему Западу не удалось подорвать российскую экономику, несмотря на очевидно обременяющий режим санкций.
В последние три года прибыль, полученная российским подразделением австрийского банка, превышала прибыль от всех других операций группы, сообщает Financial Times.
Читайте также
Учитывая, что все основные российские банки подверглись санкциям, а западные кредитные организации под давлением правительств и регулирующих органов вынуждены радикально сокращать свой российский бизнес и в конце концов выходить из него, поразительно, что Raiffeisen, в отличие от конкурентов, фактически увеличил долю прибыли.
«Согласно оценкам аналитиков Citigroup, в этом году банк получит чистую прибыль от подразделений в россии и беларуси в размере почти 1,2 млрд евро по сравнению с едва 500 млн евро от всех других текущих операций — это 69% прибыли», — отмечает Financial. Times.
Читайте также
То, что этот западный банк преуспевает — это упрек западным правительствам, пытавшимся перекрыть глобальные связи россии. Это также реальная помощь экономике страны, а значит, и ее военной машине. Западные банки, все еще находящиеся в россии, являются ключевыми каналами, позволяющими клиентам вести международные операции и одновременно приносят значительные налоговые поступления.
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в недавнем интервью агентству Reuters заявил, что глупо полагать, что Запад сможет отделиться от россии. Однако США и ЕС должны продолжать давление. Есть веские аргументы в пользу того, чтобы добавить такие банки, как российское отделение банка «Райффайзен» в число организаций, лишенных доступа к SWIFT, тем самым закрыв огромную лазейку.
По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.