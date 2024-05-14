Raiffeisen Bank получит прибыль в россии и беларуси в размере почти 1,2 млрд евро — аналитики Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

В деятельности Raiffeisen Bank International есть один простой и необычный факт, объясняющий, почему Западу не удалось подорвать российскую экономику, несмотря на очевидно обременяющий режим санкций.

В последние три года прибыль, полученная российским подразделением австрийского банка, превышала прибыль от всех других операций группы, сообщает Financial Times

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Учитывая, что все основные российские банки подверглись санкциям, а западные кредитные организации под давлением правительств и регулирующих органов вынуждены радикально сокращать свой российский бизнес и в конце концов выходить из него, поразительно, что Raiffeisen, в отличие от конкурентов, фактически увеличил долю прибыли.

«Согласно оценкам аналитиков Citigroup, в этом году банк получит чистую прибыль от подразделений в россии и беларуси в размере почти 1,2 млрд евро по сравнению с едва 500 млн евро от всех других текущих операций — это 69% прибыли», — отмечает Financial. Times.

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То, что этот западный банк преуспевает — это упрек западным правительствам, пытавшимся перекрыть глобальные связи россии. Это также реальная помощь экономике страны, а значит, и ее военной машине. Западные банки, все еще находящиеся в россии, являются ключевыми каналами, позволяющими клиентам вести международные операции и одновременно приносят значительные налоговые поступления.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в недавнем интервью агентству Reuters заявил, что глупо полагать, что Запад сможет отделиться от россии. Однако США и ЕС должны продолжать давление. Есть веские аргументы в пользу того, чтобы добавить такие банки, как российское отделение банка «Райффайзен» в число организаций, лишенных доступа к SWIFT, тем самым закрыв огромную лазейку.

Дзеркало Тижня По материалам:

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