ЕЦБ попросит Raiffeisen Bank ускорить выход с рынка рф — Finance.ua

ЕЦБ попросит Raiffeisen Bank ускорить выход с рынка рф
Австрийский Raiffeisen Bank International (РБИ), крупнейший западный банк в россии, ожидает, что Европейский центральный банк в скором времени обратится к нему с просьбой ускорить сокращение своего бизнеса в россии.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно проекту требований, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, равно как и международные платежи из россии, сообщает австрийский банк.
Проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов СБИ по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может оказать негативное влияние на возможность продажи АО «Райффайзенбанк», отметили в РБИ.
«РБИ стремится добиться деконсолидации АО „Райффайзенбанк“, в том числе путем продажи этого подразделения», — отметили в РБИ.
Напомним, австрийский Raiffeisen Bank International недавно разместил более тысячи объявлений о вакансиях в россии, указывая на амбициозные планы роста в этой стране, что явно противоречит его официальному обещанию выйти с рынка.
Поделиться новостью