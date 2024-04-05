Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф — Finance.ua

Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф

Правление Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейшего западного банка, продолжающего работать в россии, считает продажу российского «Райффайзен Банка» оптимальным вариантом деконсолидации.

Об этом сообщил пресс-секретарь RBI Кристоф Данц в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Правление RBI обязано в соответствии с законодательством об акционерных обществах минимизировать убытки для акционеров. После тщательного рассмотрения этого вопроса правление RBI пришло к выводу, что лучшим решением для акционеров RBI является деконсолидация „Райффайзенбанка россия“. Лучшим вариантом является продажа», — подчеркнул Данц.

Читайте также российский олигарх Дерипаска шагнул к продаже своих акций Raiffeisen Bank

Он отметил, что если реализация этого варианта будет невыполнимой, альтернативой может стать обособление российского «Райффайзена» от RBI.

«Что касается потенциальной сделки со Strabag: RBI продолжает работать над сделкой, но пока не может назвать сроки возможного ее закрытия», — добавил он.

Напомним, в Вене 4 апреля прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen Bank закрыть бизнес в россии. Соответствующая петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев.

Читайте также США давят на Австрию и Raiffeisen Bank относительно выхода с рынка рф — Reuters

Накануне стало известно, что петиция WeMove Europe, организованная в партнерстве с B4Ukraine Coalition и BankTrack, собрала более 50 тысяч подписей 4 апреля, в день общего ежегодного собрания банка.

В B4Ukraine отмечают, что австрийский Raiffeisen Bank International AG является крупнейшим иностранным банком до сих пор присутствующим в россии, на него приходится примерно четверть переводов в евро в страну, он обслуживает до 50% всех денежных потоков между россией и остальным миром.

В прошлом году банк получил рекордные доходы в россии в размере 1,35 млрд евро (1,47 млрд долларов) — почти половину мировой прибыли финучреждения, полученной в прошлом году.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.