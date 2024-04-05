Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф — Finance.ua

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Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф

Фондовый рынок
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Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф
Raiffeisen Bank нашел оптимальный вариант выхода из рф
Правление Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейшего западного банка, продолжающего работать в россии, считает продажу российского «Райффайзен Банка» оптимальным вариантом деконсолидации.
Об этом сообщил пресс-секретарь RBI Кристоф Данц в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Правление RBI обязано в соответствии с законодательством об акционерных обществах минимизировать убытки для акционеров. После тщательного рассмотрения этого вопроса правление RBI пришло к выводу, что лучшим решением для акционеров RBI является деконсолидация „Райффайзенбанка россия“. Лучшим вариантом является продажа», — подчеркнул Данц.
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Он отметил, что если реализация этого варианта будет невыполнимой, альтернативой может стать обособление российского «Райффайзена» от RBI.
«Что касается потенциальной сделки со Strabag: RBI продолжает работать над сделкой, но пока не может назвать сроки возможного ее закрытия», — добавил он.
Напомним, в Вене 4 апреля прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen Bank закрыть бизнес в россии. Соответствующая петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев.
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Накануне стало известно, что петиция WeMove Europe, организованная в партнерстве с B4Ukraine Coalition и BankTrack, собрала более 50 тысяч подписей 4 апреля, в день общего ежегодного собрания банка.
В B4Ukraine отмечают, что австрийский Raiffeisen Bank International AG является крупнейшим иностранным банком до сих пор присутствующим в россии, на него приходится примерно четверть переводов в евро в страну, он обслуживает до 50% всех денежных потоков между россией и остальным миром.
В прошлом году банк получил рекордные доходы в россии в размере 1,35 млрд евро (1,47 млрд долларов) — почти половину мировой прибыли финучреждения, полученной в прошлом году.
По материалам:
Діло
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