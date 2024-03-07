США давят на Австрию и Raiffeisen Bank относительно выхода с рынка рф — Reuters — Finance.ua
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США давят на Австрию и Raiffeisen Bank относительно выхода с рынка рф — Reuters

Фондовый рынок
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США давят на Австрию и Raiffeisen Bank относительно выхода с рынка рф — Reuters
США давят на Австрию и Raiffeisen Bank относительно выхода с рынка рф — Reuters
Высокопоставленные чиновники США усиливают давление и предупреждают Австрию и Raiffeisen Bank International об опасности ведения бизнеса в россии, требуя, чтобы крупнейший западный банк завершил выход с российского рынка.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в рамках нового давления Вашингтона по внедрению санкций Анна Моррис, чиновник казначейства США, будет поощрять банки Австрии проверить свою уязвимость в россии.
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Моррис расскажет о новых санкциях США, которые «повысили риски для банков» и будут поощрять их «защищать себя от торговли, связанной с военно-промышленной базой россии, чтобы не быть отрезанными от финансовой системы США».
Соединенные Штаты являются самым мощным регулятором в мире, главным образом благодаря тому, что они могут перекрыть банку доступ к доллару, который является основой международных финансов. Утрата доступа к доллару может привести к кризису любого банка.
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Моррис посетит Австрию, одну из европейских стран, имеющую самые тесные связи с россией. Ее строгое предупреждение является еще одной попыткой давления на RBI, который обрабатывает большие объемы платежей в россию и из россии.
Этот визит состоится после указа президента США Джо Байдена в декабре прошлого года, который угрожал штрафными санкциями для финансовых учреждений, помогающих россии обходить санкции.
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Спикер министерства финансов Австрии сказал, что Моррис посетит государственные органы и компании, чтобы поговорить вообще об отмывании денег и санкциях.
RBI, часть промышленного объединения, лежащего в основе экономики Австрии, заявила, что всегда соблюдала установленные правила.
Вашингтон сталкивается с жестким сопротивлением австрийских политиков и чиновников, некоторые из которых защищают RBI.
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Напомним, Raiffeisen намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло.
Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из россии, поскольку это зависит от одобрения регуляторов.
По материалам:
Діло
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