Украина отказалась исключить австрийский Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны, — Reuters Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Украина отказалась окончательно исключить Raiffeisen Bank International из черного списка спонсоров войны, призвав крупнейший западный банк, работающий на территории россии, разорвать связи с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме, направленном в адрес Raiffeisen в феврале, с которым ознакомилось агентство Reuters, украинские чиновники поставили под сомнение усилия с целью покинуть россию, заявив, что большая часть его планов была расплывчатой ​​и неполной.

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Как отмечает агентство, письмо усиливает напряженность в отношениях между Киевом и Австрией, политические лидеры которой также лоббируют исключение Raiffeisen из списка, который ранее достиг временной приостановки.

«Ряд белых пятен все еще остается. График продажи отсутствует… остается непонятным, когда сценарий выделения может начать действовать», — написали в письме украинские чиновники, заявив, что это помешало исключению банка из списка.

Raiffeisen намеревался выделить свой российский бизнес в прошлом году, но этого еще не произошло. Представитель Raiffeisen заявил, что банк не может назвать срок выхода из россии, поскольку это зависит от одобрения регулирующих органов.

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Украинские официальные лица также выразили в письме свою обеспокоенность по поводу программ Raiffeisen по облегчению кредитования российских солдат, что, по утверждению банка, обязательно по закону в россии.

Временная приостановка статуса спонсора войны

В декабре 2023 года австрийским политикам удалось добиться временного исключения банка из черного списка, отказавшись поддерживать новые санкции Евросоюза против россии, чтобы добиться этой уступки.

Австрия публично поддерживает Украину, но несколько источников, знакомых с планами правительства, заявили, что не хотят полностью разрывать многолетние связи с россией, надеясь, что на каком-то этапе удастся возобновить отношения.

Австрийские чиновники считают, что Raiffeisen был выделен несправедливо. Других банков, таких как итальянский UniCredit, по-прежнему активный в россии, в списке нет.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг открыто подверг критике черный список как произвольный на встрече европейских министров в Киеве, сообщил источник агентства.

Raiffeisen — единственная австрийская компания в списке. Некоторые компании были исключены из списка, включая венгерский OTP Bank.

Хотя Raiffeisen был исключен из черного списка в декабре, его название до сих пор фигурирует рядом с 49 компаниями, признанными «международными спонсорами войны», составленными Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины.

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