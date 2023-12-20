Raiffeisen выкупит долю Дерипаски в австрийской Strabag — Finance.ua
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Raiffeisen выкупит долю Дерипаски в австрийской Strabag

Фондовый рынок
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Raiffeisen выкупит долю Дерипаски в австрийской Strabag
Raiffeisen выкупит долю Дерипаски в австрийской Strabag
Австрийский Raiffeisen Bank International объявил, что приобретет около 28% акций австрийской строительной группы Strabag.
Об этом пишет Reuters.
Банк заявил, что приобретет 28,5 миллиона акций Strabag через российскую дочернюю компанию за 1,510 миллиарда евро (1,66 миллиарда долларов). Это необычный шаг, который уменьшит собственный капитал российской дочерней компании, добавляет агентство.
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Долю Strabag продает российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая находящемуся под санкциями российскому олигарху Олегу Дерипаске. Strabag ранее искала способы уменьшить 27,8% долю Дерипаски.
«Благодаря этому соглашению RBI еще больше уменьшает свою зависимость от россии», — заявили в банке.
В своем заявлении, сделанном поздно вечером во вторник, Strabag заявил, что продажа акций Дерипаской будет в интересах компании, но необходим «подробный анализ транзакции с точки зрения санкций».
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RBI изучал возможность выделения или продажи своего бизнеса в рф с момента вторжения россии в Украину в прошлом году, но предупредил, что выход может занять некоторое время и является «очень сложным».
В то же время Европейский центральный банк продолжает оказывать давление на банки с целью ослабления связей с россией.
RBI заявил, что продолжит работать над продажей или выделением как запасным вариантом.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Компании, которые «перекрасили» свои бренды и остались в россии 🔍

По материалам:
Економічна Правда
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