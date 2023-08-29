Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank International из-за деятельности в россии — Finance.ua

Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank International из-за деятельности в россии
Национальный центр борьбы с терроризмом Чехии после обращения местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей начал расследование деятельности австрийской Raiffeisen Bank International (RBI) на российском рынке.
Об этом пишет Česká televize.
Один из авторов обращения утверждает, что RBI «получает огромную прибыль» — деньги в виде подоходного налога поступают в российский бюджет, а затем используются для финансирования агрессии против Украины.
«Мы занимаемся этим делом, но не можем предоставить никакой дополнительной информации о ходе этого расследования», — сказал представитель полиции Ондржей Моравчик.
Райффайзен — один из немногих международных банков, который продолжает работать в россии более чем через год после начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину.
Из-за присутствия в россии RBI находится под давлением со стороны регуляторов и акционеров. В марте Европейский центробанк требовал от группы предоставить план действий по выходу из рф.
В настоящее время австрийская группа RBI ищет способ избавиться от российского актива без больших потерь.
Проверку по RBI начало Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США, а Украина включила австрийскую группу в список «международных спонсоров войны».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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