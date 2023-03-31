У Raiffeisen нет плана с конкретными шагами выхода из россии, — НБУ Сегодня 14:38

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявленном по результатам общего собрания 30 марта. В то же время, конкретного плана заявление не содержит.

Об этом сообщает НБУ

Как отметили в НБУ, заявление RBI «не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации».

Однако в НБУ считают, что заявление «может свидетельствовать о переходе от поиска „стратегических вариантов будущего“ к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в россии и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации „Райффайзенбанка россия“ из группы».

«Выражаем надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив», — добавили в НБУ.

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В пресс-службе сообщили, что глава НБУ Андрей Пышный обратился в наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал Группу не медлить с решением о выходе банка из рф.

Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода «Райффайзенбанка» из рф путем обмена активами «Райффайзенбанка» с подсанкционным Сбербанком в Австрии.

«Соглашение, позволяющее банку, принадлежащему Кремлю, сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в россию, чтобы и дальше поддерживать экономическую устойчивость и способность россии вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных». ограничений", — отметили в пресс-службе.

Напомним, как пишет РБК-Украина, председатель наблюдательного совета Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер во время общего собрания 30 марта выступил против «нравственно высокомерных» критиков его операций в россии. Хамеседер обвинил критиков в «черно-белом моральном мышлении» из «безрисковой зоны комфорта» и сказал, что большинство западных компаний не покинули россию.

В то же время генеральный директор Йоханн Штробль заявил, что банк будет заниматься возможной продажей или выделением своего российского бизнеса. Он сказал, что он будет продолжать сокращать деятельность в рф, пока рассматривает эти варианты, но сохранит там часть бизнеса, чтобы сохранить свою банковскую лицензию.

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