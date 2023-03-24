В Райффайзен Банк прокомментировали обвинения от НАПК — Finance.ua

В Райффайзен Банк прокомментировали обвинения от НАПК Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

23 марта Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

По запросу Finance.ua пресс-служба Райффайзен Банка предоставила такой комментарий: «Это никак не касается украинского Райффайзен Банка как отдельного юридического лица и не отражается на его деятельности».

Как отметили в банке: «РБИ строго соблюдает все требования действующего законодательства Австрии и ЕС, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины. Вопреки информации, указанной в социальных сетях, мы можем заверить вас, что РБИ ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым. РБИ рассматривает все стратегические возможности относительно будущего Райффайзенбанк россия, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные российской федерацией, этот процесс продолжается. С начала войны Райффайзенбанк россия существенно сократил кредитование: кредитный портфель уменьшен примерно на 30%».

«Война в Украине имеет сокрушительные последствия для народа и экономики страны. С первых дней войны Группа РБИ оказывает значительную гуманитарную помощь Украине, которая не ограничивается только прямым финансированием более чем на 20 миллионов евро, а включает всестороннюю поддержку людям в Украине и украинским беженцам за рубежом. РБI продолжает поддерживать своих клиентов и сотрудников, а также финансовую стабильность страны», — сообщили там.

Справка Finance.ua:

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны. Как сообщили в НАПК, Raiffeisen Bank International — одна из крупнейших австрийских банковских групп, ведет работу в 14 странах Центральной и Восточной Европы, обслуживая 17,2 миллиона клиентов;

основанием для внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения россии в Украину банк продолжил работать в россии, Raiffeisen еще и официально признал так называемые днр и лнр.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.