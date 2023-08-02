Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок — Finance.ua
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Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок

Фондовый рынок
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Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок
Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок
Raiffeisen Bank International изменил крайний срок продаж своей российской дочерней компании. Ранее он планировал покинуть россию до конца сентября.
Об этом заявил генеральный директор банка Йоган Штробль, сообщает AML Intelligence.
«Раньше мы называли 30 сентября как наиболее раннюю возможную дату выделения, и сейчас этот крайний срок кажется неправдоподобным», — сказал глава банка.
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Также он сообщил, что он продолжит работу над вариантом и сейчас рассматривает конец декабря как возможный крайний срок выделения российских активов.
Штробль добавил, что RBI все еще рассматривает возможность продажи своих российских активов.
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Он объяснил, что неофициальный анализ показывает, что в этой области достигнут больший прогресс, чем в запланированном отделении.
Банк не продал свой бизнес после вторжения россии в Украину и продолжил работать на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в россии, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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