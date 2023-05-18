Raiffeisenbank прекращает сотрудничество с белорусскими банками — Finance.ua

Raiffeisenbank прекращает сотрудничество с белорусскими банками
Австрийский Raiffeisenbank разослал белорусским банкам сообщения о том, что с августа прекращает с ними корреспондентские отношения.
Об этом сообщает Наша нива со ссылкой на источники.
По данным источников, австрийский банк проинформировал руководство белорусских банков, что с 31 июля прекращает сотрудничество со всеми банками в белорусской юрисдикции.
В результате санкций за внутренние репрессии и участие режима беларуси в войне белорусский финансовый сектор был очень ограничен в своей возможности поддерживать общение с внешним миром. Райффайзен оставался последним банком, корреспондировавшим белорусским банкам во время направления платежей в Европу, а также приема платежей оттуда, пишет издание.
В то же время, как сообщают местные бизнесмены, Приорбанк — белорусская «дочка» Райффайзена — начал посылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей — иначе они не будут доставлены.
Вероятно, отказ от корреспондирующих отношений с белорусскими банками — последствия давления США на европейские финансовые институты, которые продолжали работать с россиянами и белорусами вопреки общей политике санкций.
Ранее собеседники издания сообщали, что компетентные структуры США запросили у австрийского Райффайзена всю документацию о проведенных белорусской и российской дочками операциях. В случае отказа выдать документацию или при выявлении фактов запрещенных платежей австрийскому банку угрожали санкциями — запретом на работу с долларом.
Напомним, австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) ограничила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, участвующими в финансировании «серых» схем поставки товаров в Россию в обход санкций и без разрешения правообладателей.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью