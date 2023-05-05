Raiffeisen Bank International утроил прибыль в рф в первом квартале — Finance.ua
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Raiffeisen Bank International утроил прибыль в рф в первом квартале

Фондовый рынок
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Raiffeisen Bank International утроил прибыль в рф в первом квартале
Raiffeisen Bank International утроил прибыль в рф в первом квартале
Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что его прибыль в рф увеличилась более чем в три раза в первом квартале, отчасти благодаря росту процентных доходов.
Об этом пишет Reuters.
Европейский центральный банк требовал от RBI свернуть свой высокодоходный российский бизнес, сообщили источники, и австрийский банк заявил, что работает над решением этой проблемы.
«Группа продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или обособлению Райффайзенбанка в россии», — заявили в RBI, опубликовав отчетность, которая оказалась лучше, чем ожидалось.
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В россии прибыль после налогообложения составила 301 миллион евро по сравнению с 96 миллионами евро годом ранее.
Более высокий процентный доход был получен, несмотря на падение объемов кредитования на 24%, отметили в банке. Росту прибыли также способствовало укрепление рубля.
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В целом российский бизнес сгенерировал более 40% доходов RBI в этом квартале. В прошлом году он генерировал более половины.
RBI изучает стратегические варианты для бизнеса с момента вторжения россии в Украину в прошлом году, но предупреждает, что его усилия могут занять некоторое время, пишет агентство со ссылкой на заявление финучреждения.

Справка Finance.ua:

  • Австрийский банк работает в россии со времен распада Советского Союза и является 10-м крупнейшим банком россии по размеру активов.
  • Число сотрудников Райффайзен в россии выросло за квартал на 2,3% до 9 890 человек, тогда как количество клиентов сократилось на 13% до 3,2 млн.
  • Raiffeisen Bank International (RBI) заявил о возможности обособления своего бизнеса в россии или его продажи на фоне растущего давления, но также раскритиковал «нравственно высокомерных» критиков своей деятельности в россии.
  • Инвесторы требуют от банковской группы Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления по поводу дальнейшей доли бизнеса в россии.
Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International по поводу выхода банка из рф.
Санкционный орган США начал проверку относительно Raiffeisen Bank International из-за его представительства в регионе, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Raiffeisen Bank внесли в перечень международных спонсоров войны

По материалам:
Економічна Правда
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