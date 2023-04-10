Raiffeisen прекращает выпуск банковских карт в отделениях россии — Finance.ua
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Raiffeisen прекращает выпуск банковских карт в отделениях россии

Фондовый рынок
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Raiffeisen прекращает выпуск банковских карт в отделениях россии
Raiffeisen прекращает выпуск банковских карт в отделениях россии
С 10 апреля 2023 года российский «Райффайзен банк» отказывается от подключения новых пакетов услуг «Зарплатный».
Как сообщает российский РБК со ссылкой на пресс-службу банка страны-агрессора, уже выпущенные зарплатные карты продолжат обслуживаться до истечения их срока действия.
Сообщается, что решение было принято на основе «анализа предпочтений клиентов и рыночной конъюнктуры».
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«Ранее подключенные к проекту „Зарплатный“ будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт», — отметили в банке.
Напомним, в марте 2022 года Raiffeisen Bank International заявил о готовности уйти из россии, однако продолжил работу на территории агрессора.
В январе 2023 года Raiffeisen Bank признал, что предоставляет льготы российским оккупантам. Австрийский банк уверял, что российские законы якобы мешают ему уйти из россии и заставляют помогать военным.
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В российский бюджет в 2022 году банк заплатил в 4,8 раза больше, чем за довоенный год. Российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет рф 559 млн евро.
В феврале 2023 года США начали проверку Raiffeisen Bank из-за работы в рф. Американское санкционное ведомство заинтересовалось подозрительными транзакциями банка, остающегося в рф.
23 марта 2023 года НАПК внесло Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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