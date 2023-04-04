В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК — Finance.ua
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В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК

Фондовый рынок
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В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК
В список спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК
В список спонсоров и причастных к развязанной россией войне уже внесены 24 тысячи человек.
Об этом глава НАПК Александр Новиков сказал в эфире телемарафона «Единые новости».
«Любая иностранная компания, которая продолжает работать в российской федерации, спонсирует убийства украинцев. Национальное агентство по предотвращению коррупции с первых дней войны по предложению Министерства иностранных дел идентифицирует причастных к российской войне. Мы создали самую большую в мире базу причастных к войне. Это 24 тысяч человек. В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на самое большое в мировой истории количество человек», — сказал Новиков.
По его словам, отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны, в который вносятся международные компании, до сих пор работающие в рф. Он автоматически индексируется специальной базой данных, поэтому любой банк или зарубежное ведомство увидит, что та или иная компания подсвечивается отметкой как ведущая не социально ответственный бизнес, а финансирующая войну. «57% потребителей в мире придерживаются стандартов потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний.... То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне», — добавил глава НАПК.
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Справка Finance.ua:

  • Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло крупнейшего китайского строительного подрядчика в рф China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) в перечень международных спонсоров войны.
  • Туда же попали компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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