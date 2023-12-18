НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны — Finance.ua

НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.

Об этом свидетельствует статус компании на сайте НАПК.

Исключение банка Нацагентством из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если «Райффайзен» будет оставаться в списке, об этом пишет Reuters. Исключение будет продолжаться в течение двусторонних консультаций с привлечением Еврокомиссии.

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Австрийский банк пообещал выйти с рынка рф сразу после вторжения, но на конец 2023 года не собирается этого делать, и задерживает сроки.

Напомним, главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что обособление крупных операций банка в рф до конца года маловероятно, отступив от предварительных прогнозов.

Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в рф.

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Економічна Правда По материалам:

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