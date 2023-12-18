НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны — Finance.ua
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НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Фондовый рынок
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НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны до момента проведения консультаций.
Об этом свидетельствует статус компании на сайте НАПК.
Исключение банка Нацагентством из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если «Райффайзен» будет оставаться в списке, об этом пишет Reuters. Исключение будет продолжаться в течение двусторонних консультаций с привлечением Еврокомиссии.
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Напомним, главный исполнительный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Иоганн Штробль заявил, что обособление крупных операций банка в рф до конца года маловероятно, отступив от предварительных прогнозов.
Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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